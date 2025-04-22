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川普再對Fed動刀？專家憂衝擊美元與資產信心

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
專家指出，聯準會獨立性一直是維繫市場信心的關鍵支柱。因此川普此舉不僅牽動美元走勢、利率預期與全球資產信心，更再度挑戰聯準會的獨立性底線。（路透）
專家指出，聯準會獨立性一直是維繫市場信心的關鍵支柱。因此川普此舉不僅牽動美元走勢、利率預期與全球資產信心，更再度挑戰聯準會的獨立性底線。（路透）

美國總統川普再度抨擊聯準會(Fed）主席鮑爾，傳出有意開除或降職鮑爾，引發金融市場劇烈波動與政壇強烈反彈。專家指出，聯準會獨立性一直是維繫市場信心的關鍵支柱。因此川普此舉不僅牽動美元走勢、利率預期與全球資產信心，更再度挑戰聯準會的獨立性底線。

鉅亨買基金投資研究部主管羅瑤庭指出，2018年底，川普批評鮑爾升息導致股市回落，當時市場一度擔心川普是否會試圖「干預」聯準會。儘管最終未有實際行動，但那段期間，美債殖利率急跌、美元走貶，顯示市場對聯準會獨立性的高度敏感。

羅瑤庭表示，川普開除鮑爾的機率不高，但考量其不可預測性，建議投資人依自身風險承受度，適度增加歐洲政府債券或歐洲股票基金配置，以提升資產防禦力與區域分散效果；同時也提醒投資人，目前政治與經濟變數升高的情況下，建議持續強化風險管理、靈活調整資產配置，並留意利率政策與避險資產表現。

根據聯準會法第10條，主席任期為4年，除非有嚴重違法或瀆職等正當理由，否則總統無權直接罷免聯準會主席。羅瑤庭指出，維穩才是目前較佳策略。這場風波不僅是關乎個人衝突，更是對美國制度設計與聯準會獨立性的重大考驗。若聯準會受到政治干預，市場將重新評估美國資產的風險溢價，並可能引發資金再配置。

川普 聯準會

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