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美中貿易升級 外資上周再砍台股22.9億美元居賣超之冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
外資對亞洲股市買賣超金額(資料來源：彭博，中國信託投信整理)
外資對亞洲股市買賣超金額(資料來源：彭博，中國信託投信整理)

美中貿易戰升級，川普擴大阻止戰略晶片出口到中國，針對輝達唯一可合法輸中H20晶片進行無限期出口管制，此項禁令還擴及到超微以及同等級晶片銷售範圍，再次讓科技股壟罩賣壓，即便上周台積電（2330）法說會釋出優於市場預期之財測內容，不過，川普政策充滿不確定，使外資持續維持保守態度。

上周外資普遍賣超新興亞股，以賣超台股22.9億美元最多，其次為印尼12.6億美元、南韓10億美元，僅買超印度及菲律賓股市，分別為12.6億及0.1億美元，新興亞洲整體賣超35億美元。另外，今年以來外資在新興亞股淨流出546.7億美元，其中，賣超台股力道最重，累計達200億美元。

指數表現部分，上周僅有台股、越南股市呈現小幅下跌，跌幅分別為0.7%、0.3%。而印度股市漲幅相對較高為4.5%，其次依序為印尼股市漲2.8%、南韓股市漲2.1%、泰國漲2%。另外，台股受美國關稅政策及管制晶片等利空衝擊，今年以來累計下跌16.8%。

中國信託投信表示，近期股市面臨一波波川普關稅衝擊，市場投資信心受到動搖，上周五（18日）美股休市，台股成交量縮減至2千億元，雖然賣壓不重，但盤面無明顯主流族群，資金流向混亂，顯見法人持續保持觀望，靜待政策不確定性風險下降，另外，台積電公布第1季財報，受惠AI晶片需求續強，首季毛利率、營益率皆達財測上緣，董事長魏哲家也首次對關稅議題發表看法，他指出雖然關稅政策帶來不確定性與風險，但目前沒有看到客戶行為有任何改變。

中國信託美國聚焦成長基金經理人唐祖蔭指出，川普政策充滿不確定，但AI長期趨勢並未消失，企業終將回歸基本面表現。隨著美國超級財報周來襲，特斯拉、谷歌、英特爾、德儀、SK海力士等重量級公司接棒公布財報，預料短線市場仍有震盪，但若公司財報仍維持正向指引，股價因應政策不確定性下跌，對中長線投資人而言或許是逢低佈局的機會。

此外，今年來越南股市表現相對抗跌，整體跌幅僅3.76%，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，近期越南中央總書記蘇林已與中國國家主席習近平舉行會談，針對兩國關係發展，雙方同意將中越外交、國防、公安戰略對話機制提升為部長級，保持高層定期交流。

經貿方面，中方鼓勵中企赴越投資，並盼更多越南商品出口至中國市場，同時拓展兩國於5G、人工智慧、物聯網等領域合作，會後中越雙方簽署45項合作協議，持續深化兩國戰略與經貿之合作。張晨瑋指出，越南政府積極降低關稅貿易風險，加上越南第一季外國直接投資（FDI）達到 109.8億美元，年增34.7%，顯見外資對於越南市場長線保持正向態度。

中國信託 台股成交量 越南

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