對等關稅真空期 中天期A債抵禦信用風險與利率風險

川普對等關稅按下90天的暫停鍵，位處風暴核心的75國也正積極與美國協商，可以想見，在「D-Day」到來之前，全球股市難免劇烈反應，具備債息收益平衡下檔風險的債券，投資價值浮現。全台首檔設計月中評價、月底除息的月配債券ETF-凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金（00950B），公告成立以來第七次配息，預計每受益權單位數配發0.076元，除息日訂於2025年5月5日，有意參與這次除息的投資人，最後買進日為5月2日，預計2025年5月28日發放配息。

凱基A級公司債（00950B）ETF研究團隊表示，考量美國財政赤字居高不下，美國聯準會升息的籌碼相對受限；但在關稅衝擊經濟與通膨疑慮消除前，美國聯準會也不致快速降息，以免大動作降息引發市場過度解讀。預期美國聯準會接下來降息的幅度與次數會採取更加謹慎的評估與做法，目前預期今年可望降息2-3碼，降息的時間點可能往後遞延，美國十年期公債殖利率未來半年有高機率在3.8%-4.5%高檔震盪，因此債券投資上，建議避免押注天平的兩端，以降低在信用風險與利率風險的曝險。

凱基A級公司債（00950B）ETF研究團隊指出，由於關稅戰持續升溫，推升企業經營成本，升高經濟衰退疑慮，債券投資拉高信用評級，將有利減少信用風險；十年期公債殖利率預期將持續高檔震盪，降低存續天期，相對有助降低利率風險。近期在債券價格修正帶動下，信用評級高的A級債，貢獻的殖利率甚至可以媲美BBB級債，因此現階段債券投資建議往中天期A級債靠攏，可望兼顧高信用評級與收益的追求。

凱基A級公司債（00950B）ETF研究團隊進一步說明，因應市場不確定性升高，凱基A級公司債（00950B）更加分散持債，截至4月16日為止，所選取財務品質穩健的相對高信用評級債檔數增加至300檔，只選取票息率大於4.5%的標的，以提高投資組合整體票息率。根據凱基投信官網顯示，凱基A級公司債（00950B）基金平均票面利率6.32%，基金平均殖利率5.7%，基金存續期間11.13年，信用評級相對高、存續天期適中，同時享有相對高票息，有利減少信用風險與利率風險的影響。

凱基A級公司債（00950B）自掛牌以來，已完成六次配息，每單位配發金額落在0.08元上下游走，基金配息當期殖利率落在0.52%~0.55%。當前關稅政策與聯準會利率決策仍相互拉扯，在關稅戰影響明朗化之前，中天期高評級信用債可望雙向因應信用風險與利率風險，可做為資產配置防禦部位的極佳選擇。