抗波動 富蘭克林華美推「日日扣」分散投資風險

在金融市場瞬息萬變的背景下，投資者渴望更高的靈活性與成本效益。富蘭克林華美投信全新推出的「EC2.0數位交易平台」，不僅優化使用者介面，也增強了基金篩選與比較等個人化功能。最引人注目的是「日日扣」創新措施，不僅重新定義理財體驗，更讓投資者能精準掌握投資節奏。透過每日小額分批投資，投資者可更靈活運用資金，在波動市場中更加有效分散風險。

傳統基金交易多採用每月或每週的定期扣款方式，而富蘭克林華美投信交易系統2.0推出的「日日扣」功能，讓投資者可每日進行小額投資。「日日扣」不僅提高資金的靈活性，更有效分散市場波動風險，降低單次投資的影響。透過每日分散投資，投資者能更有效地平均化購買成本，尤其在市場波動時，更能靈活調整投資策略，避免因單一時點進場而承受過大的市場風險。

在手續費方面，富蘭克林華美投信此次同步推出「0手續費」優惠，讓投資者在享受便捷交易的同時，大幅降低投資成本。 即日起至6月30日止，只要透過交易系統2.0進行申購，即可享有0手續費超值優惠。

交易系統2.0全面升級，帶來流暢的使用體驗！投資者可隨時透過手機進行交易，享受24小時即時操作。交易系統2.0引入全新視覺風格，操作更直覺；智慧篩選與基金比較功能，讓理財選擇變得輕鬆。個人化服務根據使用者喜好提供專屬推薦與提醒，讓理財更高效。無論是基金瀏覽、報酬試算、比較分析，還是線上交易下單，皆可在一站式平台完成，實現基金投資「零距離、無斷點」的數位體驗。