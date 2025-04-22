已開發歐洲股票型基金淨流入居冠 其他市場呈現淨流出

近期美國貿易政策反覆搖擺，市場資金出現明顯轉向跡象。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年4月10日至4月16日止近一周，已開發歐洲股票基金淨流入60.29億美元居主要市場之首，受惠於現階段市場的不確定性；亞洲不含日本股票型基金淨流出58.68億美元，美國股票基金呈現淨流出57.07億美元，全球新興市場呈現淨流出3.38億美元，歐非中東市場呈現小幅淨流出1.14億美元，拉丁美洲亦呈現微幅淨流出0.05億美元。

安聯投信表示，川普政府最新一輪的關稅政策持續出現反覆與變化，儘管短期內對部分產業釋出關稅豁免訊號，如汽車零組件與消費電子產品等，但整體政策方向尚未明朗，市場投資人一方面消化企業財報，同時評估關稅對公司業績影響；另方面，美國AI晶片龍頭專為中國市場設計的晶片突遭管制，也壓抑相關科技類股氛圍。

儘管政策風險依然籠罩市場，部分新興市場顯現資金回籠跡象。其中以亞洲地區經濟數據表現亮眼，包括中國大陸第1季GDP優於預期，年增5.4%，工業生產及零售數據亦顯示消費動能回穩。安聯投信表示，雖然大陸政策面仍有待更多明確刺激方案出爐，但整體內需改善趨勢已初步成形。另一方面，日韓等亞洲主要經濟體的政策走向也逐步轉為保守，市場預期未來降息或寬鬆的機會上升，有助於提振風險資產表現。

安聯收益成長多重資產基金謝佳伶表示，近期包括美國政府新實施的關稅及政府推動的效率提升計劃，可能會對消費支出造成壓力，並延遲企業投資，主因為市場不確定性上升，需密切觀察關稅及新政策對實體經濟的影響。近期股市波動加劇，反映市場對短期企業獲利下調的可能性；以獲利成長趨勢來看，大型科技股逐漸有接棒趨勢，考量獲利趨勢與降低風險，分散布局為上，建議以多重資產策略渡過波動。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，政策逆風令成長股承壓，近期投資人在川普政策不確定時期尋求風險趨避，市場波動可能持續，短期股市估值面臨修正壓力；就政策面，短線上依賴海外供應鏈企業可能面臨更多不確定性，關稅或其他對中國限制所產生影響尚待待觀察，但整體而言仍可控。

在台股展望部分，安聯投信台股團隊表示，就基本面或題材面，從重要法說所釋放訊息來看，第2季展望優於市場預期，說明關稅暫緩加速廠商提前拉貨，預期第2季將明顯淡季不淡，這也是目前產業供應鏈的主要現象；預期近期多數法說也有望釋出淡季不淡的類似看法。

至於非電部分題材，安聯投信台股團隊分析，傳產股受關稅影響程度高於電子業，受景氣波動影響也相對更大。短期看急單，中長期要看對等關稅最後的談判結果。

就技術面和資金面，安聯投信台股團隊表示，對等關稅豁免90天，電子產品暫時豁免，台股反彈回升，惟價漲量縮，短期均線仍呈現反壓現象，壓抑大盤表現，展望後市台股成交量能否放大，可做為行情是否由反彈轉回升的參考訊息。