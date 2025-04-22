三大債市均呈現淨流出

受中美貿易政策不確定性與通膨數據反覆影響，全球股市近期呈現區間震盪格局，三大債市持續呈現資金淨流出。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至今(2025)年4月16日止，投資級債市場轉為淨流出47.6億美元，非投資等級債與新興市場債亦呈現淨流出，金額分別為16.4億美元與30.9億美元。

美國聯準會主席鮑威爾最新表態淡化市場對於降息時程的預期，重申須維持物價穩定與通膨預期控制；歐洲央行則如預期調降政策利率，顯示主要央行對通膨與景氣平衡的政策路徑逐步分歧。近期美國3月零售銷售數據創下兩年來最大增幅，反映消費者在關稅實施前加快消費節奏，製造業產出亦呈溫和成長，市場對於美國經濟陷入衰退疑慮暫時緩解。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，近期總經走勢與年初預期略有落差，儘管原先市場普遍期待政策面可能出現更多支持力道，目前觀察到的是信心面轉趨謹慎，企業在財測上也出現較多彈性安排。我們認為這反映出市場正處於一個低成長但通膨可能維持在較高水準的穩定階段。

就非投資級債市場本身而言，謝佳伶表示，雖然在這樣的情境下利差已明顯擴大，但市場基本面仍處在健康狀態。整體槓桿率低於四倍，企業大多已經完成再融資，並著手處理2026年期債務（目前僅占市場約5%），整體違約率預期將維持在目前略低於歷史平均的水準。此外，非投資級債市場仍以美國本地企業為主，對海外關稅影響的直接曝險相對有限，整體風險仍屬可控。

就布局方向上，謝佳伶建議，現階段核心目標是減少對受關稅影響較大的產業曝險，並集中配置在具有本土生產、定價能力以及高毛利的企業上。另在美國能源基礎建設板塊方面，該領域在大多數情境下仍有望受惠。同時也可留意對關稅敏感度較低的產業，如廣播、第四台與衛星電視等。安聯投信海外投資首席許家豪表示，短期內仍須觀察美國通膨走勢與5月初聯準會利率決策會議釋出的政策訊號。

此外，關稅議題發展、企業財報表現與消費動能將是決定股市能否延續反彈的三大觀察重點。建議投資人保持彈性配置，採由上而下方式進行產業輪動判斷，並善用具波動控管機制的多元資產型策略，以因應短線市場情緒反覆與潛在政策變數干擾。

雖然目前市場對於衰退的擔憂已階段性緩解，但中長期仍須持續評估政策調整對企業獲利與資本市場動能的影響。在這樣的宏觀環境下，建議投資人以「攻守兼備」的方式進行資產配置，一方面保留流動性因應突發風險，一方面可利用市場回調時機，逐步布局具有產業結構優勢與現金收益潛力的領域。觀察美國與亞太地區企業的庫藏股與配息政策，許多企業仍展現強韌的資本支撐力道，有助於在震盪期間提供收益保護。投資人可透過主動型基金，結合經理人對市場週期與企業基本面轉折的判斷力，提高整體投資組合的風險調整後報酬潛力。