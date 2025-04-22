國泰投顧：陸股、印度發展題材強勁 可擇優布局

美國總統川普對等關稅政策震動全球金融市場，最新的對等關稅政策暫緩實施90日，使金融市場呈現震盪起伏的行情。觀察新興亞洲股市與其他區域國家年初以來表現，整體新興亞洲股市表現優於整體成熟市場，整體新興亞洲股市波動率44.8%亦低於成熟市場的49.0%，顯示亞股具有較佳的風險調整後表現 ，國泰投顧認為，新興亞洲相較成熟市場具有相對優勢，且亞洲各區域國家各自擁有發展題材，建議投資人可適度配置亞洲股市。

新興亞洲評價面具吸引力，企業獲利成長帶動走高

新興亞洲相較成熟市場的前瞻本益比位於五年均值下方，在負1倍標準差附近，評價面較具吸引力。市場亦預期今（2025）、明（2026）年新興亞洲企業獲利年增率皆維持雙位數以上成長，且皆優於成熟市場，有助支撐股市表現。 美國總統川普近期宣布加徵對等關稅，引發全球金融市場震盪，新興亞洲多國輸美關稅稅率提升，市場預期新興亞洲多國將持續調降基準利率，以推動經濟增長，降息規模將大於川普1.0任期貿易戰期間(2018~2019年)。

中國大陸、印度政策發力，共同推動經濟成長

川普關稅政策擾動全球金融市場，最新的對等關稅政策對多國暫緩實施90日，惟對中國態度較強硬。市場研判暫緩實施亦在與各國進行貿易談判，增加購買美國商品，縮減貿易逆差，觀察近年美國對中國貿易逆差呈現收斂趨勢，且依照川普1.0任期雙方交涉過程，市場預期最終達成協議的可能性仍存在。

今年第1季MSCI中國指數表現佳，主要由科技、通信服務及非必需消費類股所帶動。 在大陸官方關注經濟增長新動力及地緣政治緊張局勢的背景下，透過推動以舊換新促進消費計畫，並鼓勵高科技投資來提振經濟。中國央行亦表示今年將擇機降準降息，並優化科技創新及技術改造再貸款政策。市場預期高科技產業對中國GDP的貢獻持續上升，今年高科技產業最終需求將達24兆人民幣，占GDP的比重高達16.8%，2026年亦將延續此趨勢。

關於關稅政策對印度的影響，由於印度出口商品至美國占GDP比重約2.2%，相對較低，估計對印度經濟的影響有限。印、美雙邊正展開貿易協定的對談，印度正透過降低美國進口商品關稅及擴大購買美國商品以尋求美國對印度對等關稅措施的暫緩執行或程度減輕，預計在今年秋天可望達成協議。

印度政府的重要稅收來源為商品及服務稅(GST)，近期稅收增速擴大，提供政府穩定的財源，支持政府擴大支出的措施。印度政府資本支出增長在近幾個月顯著加速，總資本支出估計將年增 17.4%，有助推動經濟復甦。 內需為推動印度經濟的主要驅動力，民間消費在2024年第4季已出現復甦跡象，民間消費年增6.9%。2026財年預算案中宣布的中低收入家庭減稅方案有望刺激民間消費的持續加速，通膨增速緩降亦將推動消費復甦的擴大。 今年第1季印度股市權重最大的金融類股在11大類股中表現相對較佳，印度2月全銀行系統年增10.9%，預期大型銀行可能在未來一年年實現約15%的貸款成長，金融類股表現可望支撐整體印度股市表現。

擇優布局印度金融、中國新科技，首選摩根士丹利亞洲永續股票基金

摩根士丹利亞洲永續股票基金成立逾20年，獲得晨星五星評級之殊榮 。基金靈活布局亞洲各主要國家，超配印度金融類股並搭上印度內需題材，看好大陸新經濟有關的AI應用及網路通訊題材 。國泰投顧指出，摩根士丹利亞洲永續股票基金具有良好的國家布局、產業配置及選股能力，建議可適度逢低布局。