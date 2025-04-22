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川普再轟鮑爾 Fed獨立性遭疑 美股道指崩近千點 那指跌逾2.5%

印度基金三利多加持 後市有撐

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

美國對等關稅對印度影響有限，據統計，印度出口商品至美國占GDP比重約2.2%，相對較低。法人表示，印度擁有基本面成長、勞動力優勢及供應鏈轉移三大投資契機，加上本益比已低於長期平均，後市預期相對有撐，不妨多留意印度基金投資契機。

根據高盛統計資料觀察，現階段整體全球股票型基金、亞洲（不含日本股票型基金）部分，針對印度股市的配置比重均低於對應的MSCI指標，顯示籌碼面已明顯沈澱，除非經濟明顯不如預期，否則再面臨較大賣壓的機會不大。

群益投信印度研究團隊表示，在基本面部分，印度GDP年增率預估為6.3%，優於全球平均水準，維持較高的成長動能；勞動力優勢則是印度人口紅利支撐內需，印度年輕勞動力人口數為全球之冠，年輕勞動力將帶動基礎建設升級；而供應鏈轉移則是新冠疫情以來，全球企業基於避險需求逐步分散供應鏈，促使全球貿易模式更多元化。外資、跨國企業紛紛將廠房分散至中國大陸以外的國家，而印度也受惠於此，進而帶動當地的製造業、科技產業，包括Walmart、Apple、Google國際大廠都設廠印度。雖然川普關稅政策亂世，但印度在總體經濟和企業獲利前景仍向好之下，可望持續帶動股市表現。

國泰投顧表示，印度出口商品至美國占GDP比重約2.2%，估計關稅戰對印度經濟的影響有限。

印度政府資本支出增長在近幾個月顯著加速，總資本支出估計將年增17.4%，有助推動經濟復甦今年第1季印度股市權重最大的金融類股在11大類股中表現相對較佳，印度2月全銀行系統年增10.9%，預期大型銀行可能在未來一年的貸款成長約15%，金融類股表現可望支撐整體印度股市表現。

群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎指出，印度近期隨利空訊息逐一被消化，股市表現穩步回升。

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