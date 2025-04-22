印度股吸睛 外資力挺

川普關稅政策一變再變，外資上周在新興亞股只買超兩個市場，即印度的12.6億美元、菲律賓的0.1億美元；賣超則以對台灣的22.9億美元最多，其次是印尼的12.6億美元。

新興亞股上周漲多於跌，以印度漲4.5%最強，其次是馬來西亞漲3%、印尼漲2.8%，但台股仍跌0.6%，越南跌0.2%。

今年以來，外資對新興亞股全面賣超，以對台股的200.1億美元最多，再來是印度的154.9億美元、南韓的124.8億美元。

今年以來，新興亞股以南韓漲3.7%最優，但泰國大跌18.9%最重，其次是台股跌17%。

群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎表示，印度具備基本面優勢，企業獲利可望自去年第4季的低點逐季回升，近期央行也如市場預期降息，持續向金融市場挹注流動性。

股市先前回檔，也使評價面回歸合理水準。而且，印度內需強健，對美曝險較低，在高關稅競爭中展現出相對優勢。

保德信市值動能50（009803）經理人張芷菱表示，研判台股目前最大恐慌殺盤已過。

過往在年線之下時進場投資，中長期大多能夠有較好報酬機會。

至於短線部分，則需要留意關稅得走向，特別是川普上周正式啟動對藥品與半導體進口的國安調查，預估新關稅最快於5月中旬宣布，屆時將再次干擾台股走向。

安聯投信台股團隊指出，重量級權值股在法說釋出的第2季展望優於市場預期，說明關稅暫緩加速廠商提前拉貨，預期第2季將明顯淡季不淡，這也是目前產業供應鏈的主要現象。

另外，傳產股受關稅影響程度高於電子業，受景氣波動影響也更大，短期看急單，中長期要看對等關稅最後的談判結果。

越南今年來仍較抗跌。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，中越雙方最近簽署45項合作協議，持續深化兩國戰略與經貿的合作，尤其在5G、人工智慧（AI）、物聯網等領域。

越南政府積極降低關稅貿易風險，加上第1季外國直接投資（FDI）達109.8億美元，年增34.7%，顯見外資對越南長線保持正向態度。