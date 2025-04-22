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川普再轟鮑爾 Fed獨立性遭疑 美股道指崩近千點 那指跌逾2.5%

中小型基金 搶鏡

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股近期因關稅戰不斷震盪，但觀察近一周台股中小型基金績效，全數優於台股大盤。法人建議，目前的台股布局可以大小型股區分，中小型股以edge AI及其他新趨勢族群，並以換股代替減碼、選股不選市，瞄準2025年下半年的長線買點。

統計4月以來OTC指數跌幅度達10.4%大於加權指數同期的7.6%，然若計算4月9日低點來的反彈幅度，OTC指數彈幅11.3%明顯優於大盤的9.8%，也挹注部分中小型股基金的持股表現。

根據CMoney統計至18日，近一周有21檔基金績效優於台股大盤，觀察前十強績效表現，包括：台新台灣中小、街口中小型、野村中小、富邦精銳中小基金，績效達4%以上；PGIM保德信中小型股、瀚亞中小型股、日盛小而美、統一中小、永豐中小、復華中小精選基金，則達2%至3%，皆優於台股大盤的跌0.6%，顯見主動式基金操盤實力。

台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，台股後市盤面關注的變數包括：一、美國總統川普與各國關稅談判進度及稅率狀況；二、4月中旬以後包括台股及美股企業財報與法說；三、Fed對未來降息態度是否轉變。

國際情勢方面，雖然川普實施對等關稅以後，未來還有晶片與藥品等關稅，以及委內瑞拉、俄羅斯、伊朗等是否實施制裁等變數；加上預料聯準會仍在觀察政策不確定下對經濟與通膨的影響，短期尚不會明確宣布政策是否轉向，短線仍以整理格局為主。

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