印度、台股 近十年報酬翻倍

金融市場今年以來震盪，投資人觀望氣氛濃厚，投信法人表示，觀察近十年全球亞洲主要股市累積報酬表現，前兩名的印度、台灣股市都超過100%，日本也逾七成，在經過4月初的市場動盪後，現在反而是可以逢低分批布局的時機點。

群益投信研究團隊表示，川普的保護主義、單邊主義的方式反而形成多極化趨勢，因此短期間雖構成負面衝擊，但中長期而言將給各國更多空間另謀出路，而維持高經濟成長基本面佳的印度受關稅影響小；台股基於投資題材多元，也不乏體質與成長性佳的企業，過往在逢重大利空而重挫時，修復能力佳，回檔之際不失為中長線布局契機。

群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎指出，川普對印度加徵10%關稅後，預估印度出口將減少59億美元，約當該國GDP的0.16%，影響程度相對輕微。從產業來看，電子業因有政府給予補貼，因此較不受關稅影響；印度股市正處於打底向上的階段，但整體多頭格局並未打破，印度因基本面穩健，吸引外資持續買超，印度本土投信資金也持續回流，資金動能依舊強勁，加上印度通膨尚屬可控，預期印度央行未來持續寬鬆的方向不變，股市多頭格局可望持續，短線回檔將是不錯的進場點。

全球貿易戰對擁有強大國內財政與貨幣政策，且對全球貿易依賴度較低的國家，較容易受惠。其中印度被視為潛在的贏家，因其對美商品出口曝險比重較低，僅占其GDP的2.2%，印度儲備銀行啟動降息，也成為替代生產基地的理想地點。日本可能面臨的挑戰來自於出口曝險相關的企業，但國內的企業積極實施財務重整，將會是企業獲利的主軸，同時企業重整的相關政策與內需消費，有望找到創造超額報酬的投資標的。