過去一周，整體固定收益型ETF獲23.1億美元資金淨流入，亞債、歐債、美債分別獲9.5億、4.9億、4.3億美元資金淨流入。從債券信評看，投資等級債ETF資金流入9.7億美元，但非投資等級債ETF出現11.8億美元資金流出。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜·德賽表示，川普重返白宮後，市場焦點先放在關稅政策和政府效率部作為引發的擔憂，繼而造成消費者和企業信心下滑。川普的減稅和放鬆監管乃其重大政見，未來隨著親商政策落實，可望提振市場信心並延續經濟成長。再者，考量關稅將推升通膨、且政府龐大財政壓力仍存，長天期公債殖利率恐還有上揚空間，此時宜以中短天期的高品質債為配置重點。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒指出，儘管關稅政策不確定性風險高，仍看好美國公司債市機會，因美國經濟衰退風險仍低、企業違約率可望持續低於長期平均，投資人對收益型資產的需求仍強烈。未來隨著更多政策明朗化後，市場表現分化的程度會擴大，更需要有主動管理的專業團隊嚴選持債、管控風險並爭取收益機會。

近期總經走勢與年初預期略有落差，目前觀察到的是信心面轉趨謹慎，企業在財測上也出現較多彈性安排。這反映出市場正處於一個低成長但通膨可能維持在較高水準的穩定階段。