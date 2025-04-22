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川普再轟鮑爾 Fed獨立性遭疑 美股道指崩近千點 那指跌逾2.5%

主動式台股基金 抗跌

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
4月來，受到川普關稅之亂影響，大盤跌近8%，不過主動式台股基金仍有33檔相對抗跌、績效勝大盤。聯合報系資料照
4月來，受到川普關稅之亂影響，大盤跌近8%，不過主動式台股基金仍有33檔相對抗跌、績效勝大盤。聯合報系資料照

4月以來整體來看，受到川普關稅之亂影響，導致大盤跌近8%，不過主動式台股基金仍有33檔相對抗跌、績效勝大盤，前十名4月以來較大盤指數跌幅為小，近一周表現則優於大盤指數。

前十檔以一般型居多，包括：群益馬拉松、群益奧斯卡、群益葛萊美、凱基開創、凱基台灣精五門、新光臺灣高股息及兆豐國民；上櫃股票型有群益店頭市場中小型有國泰中小成長；科技型有日盛高科技。

群益馬拉松基金暨主動群益台灣強棒ETF(00982A）經理人陳沅易表示，近期美國對等關稅議題令金融市場波動劇烈，台股同樣深受牽動，這也更加凸顯出在政策雜音紛擾籠罩下，主動操作、彈性調整持股風格來應對多變局勢的必要性。

短期在關稅議題紛擾下，台股波動難免，不過考量台廠過往在應對國際情勢變化時，展現靈活調整能力，當前回檔有機會尋找價值被錯殺的投資標的，具防禦性的高殖利率股可作為短期避風港，此外，AI長線大趨勢並未改變，包括先進製程、IC設計等仍值留意，非電族群則可留意生技、金融等表現。

凱基台灣精五門基金經理人鄭羽庭表示，美國關稅戰持續演變，投資人宜密切關注後續關稅談判進展與事件變化，以及對台灣相關供應鏈的影響。

短期內，市場可能因關稅政策而出現波動，應避免過度投資於受關稅影響較大的產業。

長期而言，投資人可以關注在全球供應鏈重組中具優勢的產業，伺機逢低布局長期地位顯著提升的投資機會。以次產業來說，可留意具備製造產能調整彈性的電子類股，例如ODM類股、伺服器零組件類股等族群，後續可觀察這些族群出口占比是否持續增加。

雖然川普二度入主白宮以來，關稅政策反覆，造成全球主要股市亂流不斷，台股也難逃大漲大跌態勢，台股指數目前在5日線與10日線之間震盪。短期來說，預料短期市場波動難免，但法人仍認為台股長多格局依然可期，整體而言，指數修正也是基金投資人把握中長線逢低加碼或分批布局的機會。

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