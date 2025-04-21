兆豐中國A股基金 長期表現受理柏台灣基金獎肯定

兆豐投信旗下的兆豐中國A股基金勇奪基金界奧斯卡獎「2025年理柏台灣基金獎」，正式於4月16日公布得獎名單，以兆豐中國A股基金（新臺幣級別）榮獲「最佳基金10年期中國股票」獎項，以長期傑出表現在資產管理業界獲得青睞。

兆豐中國A股基金主要聚焦中國優質大型藍籌股，運用GARP（價值+增長）策略，兼顧投組風險管理與追求報酬的機會，審慎選股進而達到優異成績。

兆豐中國基金研究團隊表示，全球股市因關稅戰而有所波動，中美雙邊加徵關稅幅度超過100%，近期A股市場應有中國國家隊資金支撐，為擴大內需新政策提出，核心將是大力提振國內消費，通過降準降息加大金融對實體經濟的支持力度，以及進一步推動房地產市場止跌回穩，使得A股市場相對離岸中資股市場更為穩定。

展望未來，短線上仍將受到海外市場系統風險上升而影響市場氣氛，預期中國政府將持續透過降準、降息與擴大財政支出等手段來穩定內需與資本市場，並重建投資信心，本基金相對看好高股息、低估值的價值中大型股為主，建議偏好A股市場長線投資利多的投資人，可趁近期市場劇烈震盪進場布局，採取定期定額進場配置。