台股基金 淨申購居冠

今年來全球市場走勢明顯受美國對等關稅、利率政策與經濟前景等不確定性影響，資金板塊變動顯著。

據投信投顧公會統計，在境內各類主動式基金中，3月淨申購以國內投資股票基金148.8億元居冠，其次依序為國內投資多重資產84.9億元、跨國投資多重資產42.5億元與非投資等級債券41億元。

台股3月出現大幅拉回，成為吸引投資人進場的誘因。安聯投信台股團隊分析，今年以來台股下跌主要來自兩個理由。

首先是DeepSeek的低成本模型、輝達GB200出貨小於預期造成人工智慧（AI）類股評價下修；接下來則是美國總統川普於3月啟動局部關稅戰致使3月全球股市疲態漸露，但淨申購金額也隨著市場起伏而有顯著變化。

基於市場分歧加劇及潛在政策變數，投資人預期市場波動性將再次上升。安聯投信建議，面對美國新政帶來的不確定性，投資人宜持續關注景氣展望、市場信心與評價。

配置首重基本面，考量市場波動性，可考慮將資產八成配置於多重資產策略，聚焦結構式成長契機如收益成長、AI等不同主題策略。

投資策略可以收益成長組合為核心，藉複合資產兼顧成長及收益，全天候參與市場行情，因應市場的不確定性；再來用收益抵禦波動，以短存續期非投資等級債券為主，搭配多元複合信用債，納入收益也有望平衡投組波動；以跨產業方式，主動布局參與輪動行情，如台股、美股AI相關概念股。

對於台股何時可轉趨明朗，安聯投信台股團隊表示，接下來要看和美國談判進度和結果而定。

現階段台灣有三個月的豁免期維持和全球多數國家一樣的10%稅率，重點的半導體目前還是免稅，同時AI伺服器產品仍然受惠美加墨協議的零關稅保護，只要未來談判進度順利，市場可能可以免去最壞狀況。