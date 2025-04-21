黃金商品 留意獲利賣壓

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

金價不斷飆高，避險情緒隨之升溫。國際金價近期頻創新高，推升近期主動式黃金基金績效表現強勁。投信業者提醒，關稅不確定性與去美元化等因素帶動金價創高，但投資人也應留意短線漲勢過快，恐引發獲利賣壓。

外資機構近期紛紛調高金價預測，高盛將黃金目標價上調至每盎司3,700美元，極端情況下，攀升至每盎司4,500美元的高點；瑞銀財管（CIO）、美國銀行也上調至每盎司3,500美元；德意志銀行則調升2026年金價表現，由每盎司2,900美元升至每盎司3,700美元，調幅27.5%。

主動式黃金基金績效也出現勁揚，統計至15日，一般型黃金基金包括富蘭克林黃金、晉達環球黃金等基金一周績效高達20%以上；期貨類型的元大黃金期貨信託基金也有達7.2%。拉長時序至近三個月觀察，富蘭克林黃金基金漲達40.1%；晉達環球黃金、施羅德環球黃金、DWS投資黃金貴金屬股票、貝萊德世界黃金分別有34%至35%以上強勁表現。

綜合法人看法，近期國際金融市場處於關稅政策變動不確定性與去美元化趨勢下，因此推動黃金價格上行，使金價屢創歷史新高。

金價

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