全球市場觀測站／印度股中長線有看頭

美國總統川普對等關稅持續干擾市場情緒，儘管暫緩90天，市場信心尚未恢復；法人認為美國未來12個月發生經濟衰退的機率上升至45%，美國今年經濟成長將大幅下修至1.4%。影響所及，近一周美股出現修正，反倒印度股市反彈，投信建議投資人可留意印度基金。

瀚亞投信海外股票暨固定收益部主管林元平表示，美國先前擴大關稅加徵的豁免清單，顯示美國在關鍵產業與盟友國家之間仍有協商空間；同時，90天的談判期也為全球主要國家與美國進行協商提供機會，部分產業有望獲得喘息空間。

此外，原2017年實施的川普稅改減稅與就業法案（TCJA）中的部分條款將於2025年底到期，目前除醞釀將其延長之外，也欲涵蓋其他稅收改革，如取消小費稅、加班費稅和社會保障稅等，以抵消部分關稅衝擊。

談判拉鋸下，不論是經濟逆風或風險情緒趨避，短期內美股仍將面臨震盪；然而，若關稅最終以較溫和的方式執行，瀚亞團隊認為，經濟仍有機會實現軟著陸，而非走向衰退。有鑑於目前尚無其他經濟體能夠取代美國在全球的地位，市場對美股的信心預計仍將於關稅談判後逐漸復甦。

印度股市在這波修正中展現出韌性，Nifty50指數今年表現已翻紅，近二周更是上漲近7%。瀚亞印度基金經理人林庭樟指出，印股表現穩健共有五大原因支撐。

一是印度是內生經濟市場，對外依賴程度低，印度對美國出口僅占GDP比重2%，所受到關稅衝擊有限。二是印度儲備銀行維持相對寬鬆政策，以促進成長為優先目標，形成內部動能強勁的環境。

三是印度持續以積極的態度與美國進行談判，與其他貿易夥伴（歐盟、中國）也竭力進行合作以分散風險。四、龐大的人口以及低滲透率市場，使其在貿易談判過程具備甚多可運用籌碼。五是受惠全球供應鏈重組以及去風險化等。

林庭樟說，在未來關稅與貿易政策仍存在高度不確定性的全球環境下，印度本身經濟穩定成長與具備多重優勢，預期股市將持續維持韌性表現，中長期為最具吸引力的市場之一。