錢進美股 觀察四大變數

在關稅政策不確定、消費者購買意願下滑、經濟恐怕出現衰退疑慮下，美股上周拉回。基金業者指出，美股基金投資人未來一周應留意美股的四大觀察變數，包括川普關稅動向、美國聯準會（Fed）官員意見、經濟數據、企業財報。

四大變數之首是川普關稅，投資人應留意川普關稅動向及與各國貿易代表就關稅協議的談判進展。其次是留意美國聯準會（Fed）各官員對經濟、就業、通貨膨脹、利率、關稅等議題的看法。

第三是經濟數據，未來一周將公布的數據包括：美國4月密西根大學消費者信心終值、3月房屋銷售、耐久財訂單、S&P全球採購經理人指數（PMI）初值等。

第四是企業財報，未來一周公布財報的美國企業有122家，包含字母、特斯拉、ServiceNow、英特爾、德州儀器、科林研發、IBM、通用電氣、3M、波音、洛克希德馬丁、聯合太平洋、P&G、高露潔、奇波雷墨西哥燒烤、百事可樂、新世紀能源、紐蒙特礦業、直覺手術、賽默飛世爾、默克、必治妥施貴寶、艾柏維，以及吉利德科學等。

富蘭克林投顧指出，美國財報季開跑，可留意財測動向。根據Fastset到11日數據，市場預期2025年S&P 500企業獲利將成長10.6%，高於2024年的9.4%。

富蘭克林投顧指出，根據彭博資訊統計至17日的數據，目前有11.8%的 S&P 500成分股公布財報，44.07%營收優於預期，平均年增6.2%；74.58%的獲利優於預期，平均年增6.7%。

富蘭克林投顧指出，根據Fastset到11日數據，預計第1季S&P 500指數企業獲利將成長7.3%，其中，醫療保健、科技股更將分別成長35.3%、14.9%。

不過，投資人也須留意財測，不排除愈來愈多企業因川普關稅而下修財測，甚至可能因難以預估而撤回或乾脆不提供財測，進而引發更多疑慮。