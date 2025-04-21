歐債基金 法人力挺 相關非投等債、歐元債受青睞

美國總統川普關稅政策反覆無常，全球金融市場持續震盪。法人指出，不少債券價格遭錯殺，主動投資機會增多，尤其可注意信評較高、產業多元分散、全球布局的非投資級債基金。

川普公布對等關稅以來，除股市動盪以外，債市也經歷大幅波動。美國10年期公債殖利率在七日內最低跌到3.85%，最高衝到4.59%。據EPFR統計，美國債券基金在8日單日就大幅流出80多億美元。

美債價值遭質疑，相關基金績效受到衝擊。理柏統計，在各類型債券基金中，最近一周以美國公債、美國投資等級債券基金表現最弱，全都是負報酬。

債券基金新台幣報酬率 圖／經濟日報提供

相形之下，歐洲非投資等級債券、歐元債券基金等表現最優，大都有正報酬。

瑞士百達資產管理看好全球非投資等級債的投資機會，尤其是歐洲非投資等級債。百達指出，德國祭出財政刺激政策，大規模舉債投資國防與基礎建設，預期能刺激長期經濟成長。另外，產業龍頭企業、高品質銀行、低周期性企業也較能應對不確定性。

百達指出，全球企業基本面仍穩健。即使潛在關稅措施引發市場擔心通貨膨脹再起，但企業基本面仍健全，全球成熟市場的經濟仍可望維持名目成長。許多企業的資產負債表良好、槓桿率保持在可控範圍、利息保障倍數也十分健康。美國關稅對不同國家和產業影響不一，此時選債能力尤為重要。

百達尤其看好ESG評分高的公司，因為這些公司通常更善於管理風險，更能保持長期穩定性，所發行的債券在市場波動時展現韌性。在混亂市況下，投資人擔心企業會倒帳或是營運不善，對非投資級債券的品質要求將更高。

因此，除了依賴信用評等來評估債券的安全及潛在回報之外，也可以參考ESG評分。

貝萊德指出，儘管利差收斂，但全球非投資等級債券的總收益吸引力仍大於投資等級債，尤其看好歐洲非投資等級債。歐洲央行（ECB）如市場預期降息，以因應關稅可能帶來的衝擊。貝萊德認為，關稅將抵銷歐洲的經濟成長，但擴大財政支出可能會縮減關稅對經濟的拖累。