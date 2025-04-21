川普關稅政策不確定性高 另類資產 避險優選

美國總統川普關稅政策不確定性高，投信法人指出，投資人可透過多重資產策略布局股債市輪動契機，尤其歷來面對黑天鵝事件、地緣政治、通膨壓力時，另類資產長期表現與股債走勢相關性低，可有效分散投資組合風險，往往是投資避風港。

台新收益領航多重資產基金經理人謝夢蘭表示，川普2017年~2020年擔任美國總統期間，啟動首波中美貿易戰後，股市波動持續上升，2025年川普就任，上任後的關稅政策搖擺不定，再度衝擊金融市場波動加劇，凸顯投資應分散風險。

另類資產的投資效益 圖／經濟日報提供

在過去幾年，科技類股在股票市場表現突出，一路扶搖直上，但進入川普2.0時代，美股科技股一枝獨秀情況不再，而是類股或國家輪動，換句話說，投資機會可能更為全面性，謝夢蘭認為，不排除中、日、台等地的亞洲股市後續仍有表現機會，因此採多重資產基金布局策略可掌握不同資產輪動行情，同時分散市場風險。

謝夢蘭指出，在不確定性提升下，投資首重跟著川普MAGA政策走「美國優先、防禦波動、多元分散」，因而建立跨資產、跨風格與跨標的間低相關性的投資組合，有助在「波動」與「輪動」市場投資致勝。

她分析，另類資產如黃金ETF、REITs、租賃公司、基建公司等標的投資價值不在追逐最高報酬，而在其獨特投資特性與效益，例如具穩定現金流、對抗通膨、股債低相關性、長期合約、抵抗經濟周期循環等特性，靈活運用可為多重資產組合加分。因此，台新投信推出台新收益領航多重資產基金，囊括股、債、全方位另類資產，預計5月5日開募，協助投資人掌握成長股與翻轉股契機。

凱基實質收息多重資產基金經理人葉菀婷也認為，關稅戰升溫，對企業獲利、消費動能、經濟影響程度明朗化前，市場波動欲小不易，布局基礎建設與REITs的多重資產基金，不失為分散風險的思考方向。