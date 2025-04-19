基金特蒐／越南基金 偏多看待

越南雖然在美國對等關稅中，遭到課徵46%的高標準，但越南股市後續表現仍相對亮眼。中國信託投信越南投資科科長葉松炫表示，深入了解越南政經局勢及產業環境無需過於擔憂，仍偏多看待越南市場，甚至越南有機會藉這次危機，逆轉為產業升級的契機。

中國信託投信是國內極少數相當重視越南市場的法人，特別設有越南投資科，設置五位專人研究該市場動態及產業趨勢，往往能洞燭機先提前布局，相關的越南基金持股也都維持高比例，就是因為真正了解其環境而能有所調整，也因此在中長期的績效表現相當亮眼。

中國信託投信越南投資科科長葉松炫。中國信託投信/提供

觀察越南政經局勢，越南行政區進行合併，60省併為30省，如果沒有穩定的政治實力掌控，不會那麼順利完成；接下來經濟措施的配套主要進行基礎建設，尤其胡志明市是一次併兩省，高速公路及捷運貫通，新機場及高鐵都展開新的建設，今(2025)年國民生產毛額（GDP）成長目標8.5%，有機會排全球第三，主要來自政府的財政支出。

根據Dragon Capital 統計，2024年越南上市企業（不含金融及房地產產業）總營收中，僅約18%來自出口企業，直接出口至美國市場的營收更僅占2%，故對等關稅政策對越南上市企業營收利潤直接影響預計不大。主要受影響產業為化學、消費品、食品、鋼鐵及建材；但其總市值僅占胡志明證券交易所約 5.5%，整體市場風險擴散有限。

越南對於美國要課徵46%高關稅，擔憂衝擊外國直接投資（FDI）更甚於對越南經濟成長的影響，以越南股市上市公司僅一家科技業即可窺知。越南目前也正積極發展科技產業，期盼透過FDI帶給越南產業升級的機會；至於紡織或製鞋等傳產業，早已往緬甸或柬埔寨移動布局。

此外，美國對等關稅暫停短線對越南有利，將有助第2季的商業活動免於干擾。當前越南對美國的出口增長加速，美國買家也預計加速採購，除了應對本地返校、假期需求，買家也可能為應對90天後不易預測的關稅情境而提前採購。同時，越南副總理胡德福率領的談判團隊已與美方貿易代表格里爾會面，雙方同意啟動對等貿易協定談判。另外，越南政府也宣布成立對美貿易談判代表團，透過制定計劃以及與美方商議，達成穩定的雙邊貿易協議。

目前較看好越南股市的證券業及房地產業。越南股市的金融股包括銀行、保險及證券，證券業的手續費率是0，但獲利不錯，主要靠融資信用放款的利差，越南股民85%是散戶，也多利用跟券商的融資信用放款操作股票，券商賺的利差少的時候是1~2%，遇到股市多頭的利差可達6~7%。

越南近年來隨經濟成長，股市成交量也逐步擴大，五年前的單日股市成交金額換算約新台幣100億元，目前一天股市交易量約為越南盾20~25兆元（約新台幣260-325億元），近期的融資信用放款利差約3~4%，可預估券商的獲利豐碩。

房地產先前也遭受打房而下挫，但在市場沈澱及環境轉變後，房地產行情又蠢蠢欲動。越南房地產市場的剛性需求非常大，可以說是民眾不怕買到爛尾樓，而是怕買不到房，因為建商沒房可賣。主要是過往建商要跟政府拿地，出現違法亂紀現象，導致大整頓且在房價飆漲下，官方也有意打房。

越南官方去(2024)年已修法，政府可出售土地給建商蓋房，因此預估今年第2季便會陸續有新案推出，越南房市先前飆漲時，新案推出往往不到三小時便銷售一空，漲幅可達兩成以上，房貸利率更衝高到19%；如今利率已下滑，民眾買房意願仍高。不過，看好的是一般住宅產品建案；工業地產產品則是要避開標的，因越南被美國指控有洗產地嫌疑，過往倉儲商品非常搶手，租金報酬率一年可達12~13%，目前則乏人問津。

雖然越南面臨高關稅，但其內需消費力不弱，國民所得呈現兩位數成長，五年前平均每人年所得不到3,000美元，目前已達4,500美元，因內需消費跟外貿關聯度較低，消費日益強大，內需消費股也被看好。

操作心法

以高持股為主，持股95%屬常態性；透過每季親自拜訪當地產業，深入越南了解各種政經局勢及產業變化，掌握趨勢發展調整持股類別。

對等關稅政策對越南上市企業營收利潤直接影響預計不大。主要受影響產業為化學、消費品、食品、鋼鐵及建材；但其總市值僅占胡志明證券交易所約5.5%，整體市場風險擴散有限。

（廖賢龍）

投資小叮嚀

美國對等關稅變數及全球減少持有美元資產，都可能促使美元走貶，但對新興市場有利。除深入掌握越南產業結構，目前也是越南經濟升級的契機，可把握未來產業成長趨勢。

觀察過往紀錄，通常第1季股市表現不錯，全年表現佳的機率大增，越南股市今(2025)年第1季表現好於預期。

（廖賢龍）