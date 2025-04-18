固定收益型 資金湧入

市場3月觀望情緒濃厚，避險買盤湧入債券資產。根據統計，境外基金在台規模3月來到4.59兆元新台幣，年增12.4%；其中，股票型基金結束連兩月淨流入，轉為淨流出；固定收益型基金則持續吸金，當月淨流入288.3億元新台幣，在台規模來到1.93兆元新台幣，年增20.1%，創下新高。

根據境外基金觀測站統計，3月淨申購金額超過新台幣60億的產品，包含PIMCO多元收益債券、摩根基金-環球債券收益、安聯收益成長、貝萊德全球智慧數據股票入息、PIMCO總回報債券、摩根投資基金-多重收益等基金。

專家表示，市場在3月觀望川普的新政，全球股票震盪劇烈，台灣投資人出現明顯的贖回，而避險情緒升溫下，投資人更加青睞固定收益或平衡型基金，以降低投資組合的波動度。

不過，市場4月發生大規模的基差交易平倉，導致美債殖利率大幅上升。瀚亞投資首席經濟學家Ray Farris表示，隨基差從市場中消除，倉位減少後，公債應該會開始反映美國經濟的基本面，未來兩至三季度經濟若放緩，聯準會最終會採降息措施因應。

瀚亞投資-優質公司債基金研究團隊表示，若失業率上升至4.4%到4.6%，聯準會（Fed）年底前至少下降2碼，屆時預估美國10年期公債可能會降到3.8%至3.9%，但不會在上半年立刻發生，時間點可能落在第3季，長天期債券的價格有望走升，現在投資級債正處於相對甜蜜點，建議投資人可加碼布局。

針對債券市場展望，國泰投資級公司債ETF（00725B）經理人李育齡指出，川普關稅政策帶來通膨、貨幣政策的不確定性升溫，短期而言，市場對於經濟成長放緩的疑慮大於通膨再起的擔憂，評估雖然有經濟成長放緩的情況，但評估不致於走入蕭條，預估今年Fed降息可能落在3-4碼間。