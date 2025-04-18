多重資產基金 人氣增

投信各類型基金最新規模出爐，整體規模較2月減少1194.46億元達9.73兆元；進一步觀察各分類基金規模增減，3月規模以多重資產增加83.83億元為各類型基金規模增加之冠，台股基金減少607.8億最多。

法人表示，由於川普關稅政策4月陸續公布，穩健保守投資人事先贖回觀望，因此3月基金規模整體減少，穩健型投資人則轉往質多重資產基金配置。統一投信表示，多重資產基金像綜合維他命，具備成長、隨漲抗震、守護三大功效，是現階段資產配置不可或缺的一環。

群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎指出，今(2025)年市場聚焦於川普政策方向、美國聯準會降息動向、全球經濟成長概況，消息面或可為金融市場增添波動，不過經濟仍維持溫和成長態勢，因此市場風險相對有限，仍看好股優於債，今年權益型資產表現仍然值得期待，只是需要更謹選資產並著重資產品質，投資人不妨以印度股市為主、美債為輔的戰略多重資產配置策略，降低單一投資標的風險。

平衡凱基美國TOP ETF研究團隊表示，回顧過去十年全球主要市場指數表現，2018年美中貿易戰、2020年新冠疫情、2022年升息周期挑戰，歷經市場多空洗禮，以科技為主的美國NASDAQ指數長期漲幅依舊領先，過去十年繳出253%的累積報酬率，不僅優於S&P 500指數的171%，也優於成熟市場（美國以外）的26%、新興市場的13%。因此美國科技股再搭配到期日介於三至十年的公債部位，可兼顧追求成長與抵禦下檔風險的多重資產ETF。

滙豐超核心多重資產基金經理人楊博翔指出，市場持續擔憂關稅政策的不確定性，本波重災區集中在美股的成長股，非美區域反而展現出韌性，道瓊基礎建設指數則凸顯價值與防禦性特質較高的基礎建設與公用事業類股的投資價值。債券也因資金避險需求而湧入。

法人表示，債市可透過低波動債券資產降低風險，股票部位則可搭配核心策略布局方式，囊括具成長及防禦特質的科技與傳產類股，以槓鈴式配置發揮多重資產的優勢，有效降低投資組合波動亦不會錯過參與市場波段反彈行情。