全球股市 長抱有甜頭

國際金融市場近期表現劇烈震盪，美國股市首當其衝。投信表示，儘管短期內市場面臨較大的不確定性，但每當發生短期快速大幅修正後，往往皆為股市帶來長期趨勢往上的新契機。因此，中長期布局全球股市仍是較為適宜的策略。

柏瑞投信投資策略部主管帥仕偉表示，美國總統川普關稅政策風吹草動還是有可能再度出現震盪，隨著市場投資人對美國經濟陷入衰退的疑慮上升，投資人除了美股之外，亦可多關注全球其他區域的投資機會，但投資應該拉長，不要太早離開市場以免錯過未來彈升行情。

根據Bloomberg統計，1984年9月20日至2024年12月26日期間，美國經濟無陷入衰退的1984、1987、1989、1995、1998年，美國聯準會首次降息前的後一年，MSCI世界指數報酬的平均漲幅約有15%。

柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe表示，過往當美國聯準會首次降息且經濟無陷入衰退下，全球股市皆呈現上漲，投資人若高度專注於短線情緒時，可能容易做出錯誤的投資決策，聚焦企業的競爭優勢與結構性成長空間，較能穿越市場短期波動、進一步提高投資組合的勝率。

美銀美林經理人3月調查報告顯示， 近七成的受訪經理人認為「美國例外論」的主題已觸頂，超過七成的經理人預期美國經濟將走弱。

在各區域股票中，美國股票由淨17%加碼反轉為淨23%減碼，高達40個百分點的下降幅度也成為有史以來最大的月度跌幅；淨39%的經理人轉為加碼歐元區股票，新興市場股票也提升至淨20%加碼。

國泰投顧表示，歐股整體基本面轉強，觀察歐元區花旗經濟驚奇指數，相較美國及中國大陸，歐元區位階較高且仍處上升趨勢，顯示歐元區經濟數據表現較佳。根據歐元區央行最新預估，歐元區2025年及2026年GDP成長率將逐步提升，通膨則將逐步回落。

企業獲利方面，MSCI歐洲指數EPS成長率將自2024年減1.74%提升至2025年增3.55%。