錢進日股 挑內需、防禦型

受川普關稅影響，日股走勢劇烈震盪。投信法人表示，這波修正期間，日本內需型或防禦型股票展現出韌性；若未來日圓走強，利於內需消費型產業。建議可定期定額布局主動基金，創造超額報酬的機會。

日經指數今年來表現疲弱。根據理柏統計至4月14日，日本股票基金共計兩檔今年來績效回到正報酬，包括駿利亨德森遠見-日本小型公司基金與瀚亞投資-日本動力股票基金。

瀚亞投資-日本動力股票基金經理人Ivailo Dikov認為，日股仍有三大理由可繼續投資：

一、日本經濟預計受關稅影響較小，貿易不確定性也利於內需型公司的業績展望。

二、今年名義工資增長處於30年來最高水平，消費開支可能成為未來經濟成長更可靠的動力來源。

三、當前全球市場充斥著不確定性，日股的估值與基本面仍為長期投資人提供吸引的投資機會。

此外，日本企業改革也帶來獨特的超額報酬來源，相關改革也正加速進行，2024年企業股票回購年增75%，多間日本企業，包括中小企業，仍持有大量現金，意味著股票回購與其他企業行動的強大趨勢在今年也將延續，可望進一步推升股市。

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析，日圓長期貶值勢必成為討論議題，美國指日本寬鬆貨幣政策是日圓疲軟的主要原因，未來日圓將面臨升值壓力，日銀也可能被敦促升息。

如果談判不順利，對等關稅可能按原訂數字實施；或是緩衝期間，美國決定對藥品、半導體等產業徵收額外關稅，金融市場不確定性風險增加，市場情緒恐急轉直下，進而造成日本參議院選舉執政黨席位恐不保，國內政局動盪，反之則日銀可能暫緩升息。

張繼文表示，日股短期恐將因不確定性因素仍存在而呈現大幅震盪；但是展望未來，只要美日關稅談判結果塵埃落定，不確定性解除，配合日圓升值走勢告一段落，屆時日股評價下修可望結束，預期日股將迎來一波堅實的反彈走勢。