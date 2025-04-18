基金獎常勝軍 投資優選

川普關稅政策反覆不定，經濟及投資前景充滿不確定因素，全球金融市場持續震盪。法人指出，面對市場的不確定性，可參考榮獲三大基金獎的常勝基金，再透過定期定額搭配低檔自動加碼，在波動中放大紀律理財的成效。

「LSEG理柏台灣基金獎」、「傑出基金金鑽獎」與「晨星台灣基金獎」得獎名單陸續公布。基富通總經理王浩宇表示，這些都是獨立專業評審團隊，依照嚴格的評比條件，從上千檔境內、外基金中層層挑選出得獎基金，可作為動盪環境下的指引明燈。

王浩宇指出，許多得獎基金成立至今都達20、30年，歷經過多次重大利空事件與景氣循環的反覆考驗，不僅長期回報穩健，還具備較佳的風險控管能力，為市場上的常勝軍。無論新手老手、小資族或高資產人士、菜籃族、退休人士、無暇研究或追蹤市場最新資訊的人，應該都能從中找到合適的投資標的。

為了讓投資人一次掌握這些常勝基金，基富通平台規劃「榮耀基金」專輯，統整今年度三大基金獎的得獎基金，並鼓勵民眾透過定期定額的簡單方法紀律理財。

投資人若行有餘力，再搭配低檔自動加碼的功能，能避免受到市場情緒干擾而陷入追高殺低的人性弱點，進而放大長期投資的成效，讓投資的微笑曲線更開懷。

除了基富通之外，鉅亨買基金及中租基金平台也都推出低檔加碼的投資機制，協助投資人利用市場波動累積更多部位。

鉅亨買基金去年推出「超底王」，投資人靈活設定加碼條件，可設定跌幅2%-99%自動加碼，或設定最近30日的扣款天數上限，讓資金管理更有效率。

中租平台今年推出進階版「中租靈活扣」，除了原本定期定額，還提供定期不定額（包含均線扣及均價扣）、單筆加碼（包含抄底投及追漲投）及停利轉申購（鎖利轉）等進階功能。