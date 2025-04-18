國泰投信總座：台股最慘情況已過去 未來三個月狹幅震盪

美國總統川普的關稅政策造成全球衝擊，隨各國談判陸續進行，國泰投信總經理張雍川昨（17）日指出，台股最慘情況已經過去，預期未來三個月內台股呈現狹幅震盪，待貿易談判逐漸明朗後，往年線進行收復。

在關稅政策影響下，機構法人預估，未來三年美國經濟成長率恐怕不保2%，低於長期平均的2.5%；台灣則是在AI出口的支撐下，維持2.6~3.0%的水準，略低於長期平均的3.1%。

張雍川認為，以人為核心所主導的風險往往難以預測，建議避開重災區，並觀察最終關稅實行狀況，以及聯準會（Fed）降息時程。但隨未知的風險慢慢明朗，長期布局機會也將浮現，建議投資人伺機加碼股票。

回顧2018年關稅開打後的股市表現，張雍川以「柳暗花明又一村」來形容，當時美國針對太陽能電池、模組提出201決議，股市聞訊下跌，而隨美中於股市谷底時，展開第一及第二輪談判，不到半年加權指數便再創新高。此外，國安基金有助市場穩定，同時也是台股長線機會，觀察過往八次進場後的480日，平均漲幅達27.8%，勝率高於七成，近期國安基金第九次進場，也成為股市樂觀風向球。

歷經4月陣痛，如今在人造熊市的情況下，台股低檔區間盤整，張雍川建議投資人保持理性，留意產業龍頭的布局機會。AI不是泡沫，仍然是未來主軸，有望透過生產力提升來抑制通膨表現，如今AI從資料中心逐步推向應用端，焦點不再只有一個台積電，相關應用爆發將帶領終端設備翻新，企業市值再成長，帶動金融獲利。

張雍川建議投資台灣龍頭企業未來，以國泰台灣領袖50（00922）為例，產業比重有半導體約43%、金融股約18%、電腦周邊設備股約11%，囊括AI應用產業鏈，無論是台積電續強，或是聯發科、廣達、台達電等加速成長，成為下一座護國神山，皆有望幫助抓住下一波市值成長。