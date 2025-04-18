科技基金 長線釣大魚

關稅戰持續延燒，台積電（2330）昨（17）日法說會中提及AI營收預估2025年將再翻倍成長。法人建議，在台股因國際消息面快速修正後，長期看好的AI及邊緣運算因其應用面增加，可尋求台股科技型基金低接機會。

根據CMoney統計至16日，近一個月以來，國際股市因關稅戰不斷震盪，台股科技族群也淪陷重災區，所幸川普決定暫緩實施新一輪對等關稅90天，因此觀察近一周以來台股科技型基金績效表現，高達32檔基金績效優於台股大盤。

觀察前十強績效表現，包括：瀚亞高科技、野村e科技、野村高科技基金，前三強績效高達17%以上；摩根新興科技－數位型、摩根新興科技、第一金電子、聯邦精選科技、景順台灣科技、元大高科技、安聯台灣科技、復華數位經濟基金等，則達15%以上，顯見主動式基金操盤實力。

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，長期而言，持續看好半導體先進製程、AI邊緣裝置，低基期景氣循環產業，如車用半導體等。

不過，川普新政恐導致貿易戰進一步升級，造成市場動盪，經濟數據可能受影響表現不佳，仍須持續留意。

策略上，AI產業持續發展，成長值得期待，建議投資人採定期定額、拉回買進方式進場布局。

野村投信認為，短期內市場仍易受到相關消息影響，預估仍以震盪整理為主。美國對等關稅僅為延後實施，因此國內多數出口產業如台灣AI供應鏈，如：伺服器、網通設備、筆電、手機，以及傳產塑橡膠製品，工具機以及紡織製鞋等產業皆面臨關稅影響。一旦進口成本增加，廠商備貨的意願下降，最終仍會對企業獲利及消費者造成負面影響。

展望後市，安聯投信表示，拉長遠來看，預期川普希望美國保持在AI創新領域領導地位的目標並未改變，同時期待更多製造業回歸美國境內，投資人需要時間適應新政策對於經濟活動和企業獲利的影響。

短線可能持續波動，但從評價面來看，許多不確定性的負面干擾已有反映在價格之中，隨著相關政策影響在未來更加明朗，市場有望逐漸穩定並從超賣中反彈。