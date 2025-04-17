PIMCO ：在政策波動下維持對中長天期債券配置

品浩（PIMCO）指出，美國近期的貿易政策大規模轉變，引發市場劇烈波動，加深全球經濟前景的不確定性。隨著「對等關稅」於4月9日全面生效，美國30年期公債殖利率在抛售潮中飆升。

PIMCO指出，由於這一連串快速變動的政策舉措，加上通貨膨脹壓力升溫與消費者信心下滑，美國聯準會（Fed）恐面臨兩難抉擇：是在經濟放緩下啟動降息，或是為對抗通膨而維持甚至提高利率。

PIMCO首席經濟學家衛艾婷指出，即使目前的關稅政策暫緩，但整體趨勢仍指向關稅長期維持高檔，結構性通膨壓力與全球金融條件收緊的風險也同步升高。

衛艾婷指出，在投資策略上，市場波動提供加碼長天期配置的良機。目前美國 10 年期公債殖利率仍處於3.75%–4.75%的合理區間，即使通膨持續高於Fed目標水準，債券收益率依然具有吸引力。PIMCO偏好美國5年及7年期公債，建議投資人維持對中長天期債券配置。

衛艾婷指出，投資人同時也需關注潛在信用風險。如果全球貿易流動大幅放緩、企業延後資本支出，恐引發新一輪違約循環，建議應優先布局具備高品質、韌性強的投資標的。