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關稅戰引市場震盪 美股修正後中長期布局契機浮現

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
川普政策引發關稅戰，導致全球市場動盪不安，股市劇烈震盪，美債與美元也同步承壓。（路透）
川普政策引發關稅戰，導致全球市場動盪不安，股市劇烈震盪，美債與美元也同步承壓。（路透）

川普政策引發關稅戰，導致全球市場動盪不安，股市劇烈震盪，美債與美元也同步承壓，聯準會對降息態度保守，加上通膨壓力未見明顯緩解，使資金寬鬆預期落空，進一步壓抑股市表現。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，為了減少美國貿易逆差、促進製造業回流，進而增加政府財政收入，川普4月初推出超乎預期的對等關稅，雖然一週後決定暫緩實施新一輪對等關稅90天，帶來的經濟紓緩效果仍有待觀察，因為整體關稅負擔仍大幅上升。

彭子芸認為，雖然短期受到關稅疑慮影響，市場可能下調美股企業獲利，不過企業減稅政策下半年可望上路，或可拉抬投資氣氛，短期可關注4月下旬財報季的展望。

另外，經過這波修正後，美股估值已漸趨合理，建議可逢低分批布局，宜透過由下而上的基本面分析，並針對企業與產業的策略進行分析，聚焦可持續競爭優勢之企業，由於這些企業能創造持久的經濟價值，有望在震盪後帶來長期超額報酬契機。

凱基雲端趨勢基金經理人馮紹榮表示，近期企業獲利預期遭到下修，製造業與硬體出口相關產業首當其衝相對而言，科技產業中偏向服務型態或內需導向的領域，如雲端與AI應用產業，則受到貿易戰的直接衝擊較小。儘管短期評價經歷修正，但中長期前景依然明朗。

馮紹榮進一步分析，AI與雲端技術已成為企業數位轉型不可或缺的一環，相關應用不斷擴大。整體而言，美股進入評價調整期，反而為中長期投資者提供較佳的布局時機。

美股 關稅 雲端

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