投資日股三大理由 中小型股漲勢可期

瀚亞投資表示，日股走勢震盪劇烈，內需型或防禦型股票展現出韌性；若未來日圓走強，國內成長推動型通膨可能緩和，也利於內需消費型產業，建議可定期定額布局主動基金，交由專業團隊為投資人找尋具潛力的標的，創造超額報酬機會。

日股有三大投資理由，瀚亞投資-日本動力股票基金經理人Ivailo Dikov認為，第一、日本經濟預計受關稅影響較小，貿易不確定性也利於內需型公司的業績展望；第二、今年名義工資成長處於30年來最高水平，消費開支可能成為未來經濟成長更可靠的動力來源；第三、面對當前全球市場充斥著不確定性，日股的估值與基本面仍為長期投資人提供吸引的投資機會。

此外，日本企業改革也帶來獨特且無相關性的超額報酬來源，相關改革也正加速進行，2024年企業股票回購年增75%，中小企業在內的多間企業仍持有大量現金，意味著股票回購與其他企業行動的強大趨勢在今年也將延續，可望進一步推升股市。

作為有耐性且重視估值的投資人，瀚亞投資-日本動力股票基金研究團隊預計在短線上將把握市場形勢帶來的優勢，包括：一、考慮公允價值目標評估不變情況下增持，意味著股票的相對上漲空間增加；二、運用篩選工具，在市場表現落後的領域發掘潛在的新投資機會。

Ivailo Dikov表示，日本當前的經濟環境同時帶來增長與挑戰，將對不同產業的影響抱持警惕；工業與化學產業醞釀投資機會，過去一年，因終端市場的週期性疲弱拖累獲利，多間相關企業面臨壓力。根據團隊分析，按照整個週期衡量，工業與化學類股估值變更加便宜，在終端市場需求復甦時具備強大的上漲潛力。

日圓升值與貿易不確定性，對出口為導向的公司帶來壓力，惟近期市場情緒轉變後，一些企業估值更顯吸引；與此同時，通貨膨脹與潛在實質工資的成長應可支持消費力道，並為當地產業帶來利多因素。從基本面與估值觀察，將在出口型及內需型企業之間維持平衡配置，捕捉兩大領域的投資機會。