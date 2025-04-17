快訊

清瘦柯文哲出庭眼神炯炯 小草見囚車吶喊「阿北加油」

大罷免成台中市長前哨戰 江啟臣想接班盧秀燕浮現危機

蔣經國日記／與張學良表面稱兄道弟 卻揭其信教是偽裝

聽新聞
0:00 / 0:00

無畏川普關稅亂流 印度股市全球唯一正報酬 後市續看俏

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
川普關稅政策襲擊全球，印度並非主要針對國家，對等關稅對印度影響有限。（路透）
川普關稅政策襲擊全球，印度並非主要針對國家，對等關稅對印度影響有限。（路透）

全球金融市場4月一開始就不平靜，美國總統川普宣布關稅政策後，全球主要股市表現大震盪，統計自4月2日川普關稅政策宣布以來全球主要股市漲幅表現前十名分別是印度0.15%、菲律賓-0.99%、印尼-1.06%、韓國-1.14%、巴西-1.48%、俄羅斯-1.54%、澳洲-2.18%、上海綜合-2.46%、紐西蘭-2.51%、馬來西亞-2.63%，其中僅印度股市維持正報酬。

市場法人表示，川普關稅政策襲擊全球，印度並非主要針對國家，對等關稅對印度影響有限，加上印度經濟成長潛力大、改革題材多、資金動能持續挹注，後市表現仍可期，投資人不妨多留意印度基金投資契機。

群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎指出，根據摩根大通研究預估，印度的對等關稅金額僅佔該國GDP約0.5%，在亞洲主要國家中影響程度最低；進一步觀察，美國從印度進口的金額與比重僅略高於巴西與英國，從美國進口自印度的規模或品項觀察，印度均非川普政府貿易制裁主要針對國家，因此對印度經濟的衝擊相對有限。

此外，除了今年兩次降息外，印度央行自去年底便已開始積極向市場挹注流動性，這也是近期印度股市相對有撐的主因之一。展望後市，印度市場歷經短線修正目前本益比已來到合理水準，在寬鬆政策加倍力挺下，印度股市未來可期，短線回檔是不錯的進場點。

群益大印度基金經理人洪玉婷強調，印度出口至美國的商品以珠寶、電視及錄音機等電器設備、藥品為主，皆為非技術加工品，並非川普政府主要狙擊的領域。在政府對策上，預計印度將採購更多美國原油、天然氣，減少美印貿易不對等的情況。從企業營運角度觀察，MSCI印度指數成份企業中，僅科技與醫療保健產業營收源自美國的占比較高，其餘皆在0%至3%間，多數企業在美國關稅大刀下仍具投資價值。

4/2川普關稅政策宣布以來全球主要股市表現。（資料來源:CMONEY、2025/4/15）
4/2川普關稅政策宣布以來全球主要股市表現。（資料來源:CMONEY、2025/4/15）

印度 美國 關稅

延伸閱讀

加州狀告川普政府 關稅濫權傷害美國民生

川普還在等電話！他看笑「中國好像不急」 網酸：人家根本不想鳥你

對川普關稅悲觀！義大利前央行高層：美聯準會被踐踏

川普盼股市狂飆、國安基金同在⋯他喊話「買進時機到」：綠色就一天買10萬

相關新聞

基金特蒐／日股基金 韌性亮眼

受川普關稅政策影響，全球股市劇烈震盪，日股也難以倖免，惟日股仍吸引全球資金的目光，因企業有顯著性的改革，在過去十年間，公...

無畏川普關稅亂流 印度股市全球唯一正報酬 後市續看俏

全球金融市場4月一開始就不平靜，美國總統川普宣布關稅政策後，全球主要股市表現大震盪，統計自4月2日川普關稅政策宣布以來全...

基富通：「三好」策略應對壞市場 投資優選常勝基金

美中貿易戰演變成全球關稅大戰，造成近來全球股市大動盪，面對市場的不確定性，國內最大基金平台－基富通建議，參考榮獲三大基金...

富邦投信雙金喜 基金獎大豐收

富邦投信今年基金獎獲獎大豐收，昨（16）日再獲頒2025 LSEG理柏台灣基金獎兩項大獎肯定，累計今年富邦投信已榮獲9座...

復華投信 股債雙喜

復華投信股債投研團隊2025年持續繳出亮眼成績單，旗下的「復華已開發國家300股票指數基金、復華全球債券組合基金」於此屆...

新加坡大華全球資源基金 獲10年期大獎

母公司為新加坡大華資產管理公司（UOBAM）的大華銀投信（UOBAM Taiwan）深耕台灣近30年，為台灣引進多檔具有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。