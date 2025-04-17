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美股基金績效 單周反彈9%

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

川普關稅戰引發全球市場動盪不安。不過，觀察近期美股基金績效，雖不及於近一個月或三個月，但近一周最高仍有9%的反彈表現。法人表示，整體而言，美股進入評價調整期，反而為中長期投資人提供較佳的布局時機。

根據理柏資訊統計至14日，美股經歷大跌大漲後，觀察美國股票型基金近一周績效表現，包括：摩根士丹利美國增長、安聯美國多元投資風格股票、普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票、貝萊德美國增長型基金，績效皆達9%以上。

此外，摩根士丹利美國優勢、施羅德環球基金系列－美國大型股、摩根美國企業成長、摩根美國智選、M&G北美股息、先機北美股票基金等，績效介於7%至8%以上，表現亮眼。

回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，自2025年4月3日至4月9日止近一周，美國股票基金轉為淨流入313.2億美元，超越其他市場居冠。

安聯投信表示，針對近期國際情勢，這個月註定會被川普關稅政策所籠罩。全球貿易戰的不確定性短期內難以消弭，可能進一步影響企業投資與供應鏈運作，進而牽動市場情緒。此外，美國經濟前景仍面臨挑戰，市場避險情緒恐將進一步升溫。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，雖然短期受到關稅疑慮影響，市場可能下調美股企業獲利，不過企業減稅政策下半年可望上路，或可拉抬投資氣氛，短期可關注4月下旬財報季的展望，且經過這波修正後，美股估值已漸趨合理，建議可逢低分批布局。

美國企業端方面，凱基雲端趨勢基金經理人馮紹榮表示，近期企業獲利預期遭到下修，製造業與硬體出口相關產業首當其衝。相對而言，科技產業中偏向服務型態或內需導向的領域，如雲端與AI應用產業，受到貿易戰的直接衝擊較小。

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