風控表現優異 普徠仕獎不停

萬寶投顧擔任普徠仕（盧森堡）系列基金總代理人，並與普徠仕集團合作發展深耕在台資產管理市場有17年，2011年開始獲得理柏基金獎，從2015年起連續10年榮獲得理柏臺灣基金獎的殊榮，在今年理柏基金評選中，普徠仕集團再度脫穎而出，獲得美國中小型股票類最佳基金獎項，這是對普徠仕（盧森堡）系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金經理人和研究團隊實力的肯定。

普徠仕集團是由「成長投資之父」普徠仕先生在1937年所創辦的，成立至今已有超過87年的資產管理經驗，營運據點遍布全球17國、投資研究人員超過800人，截至2024年12月底的資產規模也擴增至1.6兆美元，為美國家喻戶曉的資產管理公司，並且是401K退休基金的領導品牌之一。

普徠仕（盧森堡）系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金，今年再度得獎，連續10年獲得理柏美國中小型股票類最佳基金獎項，顯示普徠仕基金經理人一直以來所堅持的研究扎根，每年拜訪超過1,000家中小企業，以發掘明日之星的策略奏效。此外，該基金布局以成長股為主、價值股為輔的選股邏輯，也有效降低美國小型公司股票的波動風險，以創造優異的成績。這也是為何普徠仕美國小型公司股票基金，可以連續獲得評審青睞，獲獎的主要原因。

普徠仕集團連續獲得理柏美國中小型股票基金大獎，真正的贏家是參與並支持普徠仕的每一位投資人。普徠仕的投資哲學「如果你照顧你的客戶，你的客戶就會照顧你」，萬寶投顧總經理李麗鶴表示，萬寶投顧也會秉持這樣的理念來持續服務客戶，持續引進優質的基金來滿足客戶在投資理財上的需求，並強化客戶在資產配置上的效益。

近期全球市場因關稅動盪，普徠仕表示，儘管投資者近期關注小型企業的再融資風險，然而，並非所有小型企業都面臨同樣的風險。大約五分之一的小型企業在資產負債表上沒有任何債務，與那些確實背負債務公司，在與貸款方重新談判條款時，結果可能大相逕庭。因此，識別潛在贏家、規避潛在失敗者，正是高品質的主動管理者在這個研究較少的股票市場領域為投資者創造價值的關鍵，而普徠仕的專業團隊正是高品質的投資專家。普徠仕美國小型公司股票基金連續多年得獎，過去以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，但對於該基金的努力是值得肯定的。