近期不論股票或債券資產都出現巨幅震盪，投信法人指出，基礎建設企業多半具有特許經營權或長期合約支持，長期股利率水準優於全球股票，在景氣循環中有帶來長期資本增長的能力，因此受到資金青睞。

PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，目前政策不確定性指標已經遠遠超過川普第一任期，也使得市場認為經濟衰退風險正在提高。不過，根據統計，基礎建設因為其產業特性，在經濟趨緩或是衰退期間，表現遠優於全球股，當進入經濟趨緩期，基建類股平均報酬率為14.8%，遠優於全球股8.0%，倘若經濟真的步入衰退期，基建也展現相對抗跌的特性。

再者，王翔慧指出，基礎建設本身就是創造長期現金流的行業，因此在利率下行趨勢確定之前，市場資金對該產業往往低估，而一旦確定利率下行，基建類股將會有評價回升空間，而比對目前基建指數相較於大盤，評價面仍處於歷史低檔，在缺乏情勢扭轉的證據下，若川普團隊落實這些關稅政策，經濟面對衰退的風險升溫，全球基建的投資組合會是減輕修正風險的部位。

目前公用事業為資金避險的主要選擇，王翔慧分析，公用事業產業因為相對獲利修正上調，展現在近期抗跌表現上，且因為該產業受關稅影響最低，營收獲利較不受政策風險影響而出現下調，自然成為資金避風港。

以歐股為例，西班牙、德國、英國針對公用事業都推出了支持計畫，包括新增發電項目、公用監管改革、延長核電機組聲浪、定價改革等，推升今年來公用事業領先大盤漲幅超過一成。

富蘭克林華美全球基礎建設收益基金經理人陳美君指出，美國的製造業回流政策為基礎建設創造了結構性需求，特別是在電網現代化和鐵路系統擴建方面提供長期投資機會。

此外，人工智慧技術的進步為傳統電力公司帶來新的發展契機，隨著AI應用的普及，數據中心的能耗需求激增，能夠提供穩定電力的公司，將在這股科技浪潮中扮演關鍵角色，為基礎建設產業注入新的增長動力。