柏瑞環球重點股票 理柏三連霸

柏瑞投信理柏台灣基金獎表現亮眼，柏瑞環球重點股票基金主要投資於全球市場的股票，採用柏瑞環球重點股票策略，透過獨家研發的生命周期分類研究（LCR）與股票風險評估（ERA），兼顧主動分散配置和風險控管，挑選出優質標的進行中長線布局，榮獲2025理柏台灣基金獎，在「環球股票」5年期類別贏得二連霸，「環球股票」類別中連續第三年獲獎。

面對近期市場劇烈波動，柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe表示，投資人若高度專注於短線情緒時，可能容易做出錯誤的投資決策，長線投資人反而能找到尚未被充分定價的機會，聚焦在企業的競爭優勢與結構性成長空間，較能穿越市場短期波動、進一步提高投資組合的勝率。

Robert Hinchliffe指出，唯有對企業基本面與未來成長性具備深度理解，才能在市場波動中保持冷靜與紀律，不被短期情緒牽動，進而在低檔時捕捉到真正具備潛力的投資標的。雖然國家政策、地緣政治加劇市場波動性，反而為主動型基金經理人提供機會挖掘優質但被低估的股票。

柏瑞投信表示，受關稅政策反覆的影響，儘管短期內市場面臨較大不確定性，但回顧歷史，每當市場發生短期快速的大幅修正後，往往皆能為股市帶來長期趨勢往上的新契機。中長期布局全球股市仍是較為適宜的策略，可採用柏瑞環球重點股票策略掌握全球股市彈升契機。

柏瑞投信投資策略部主管帥仕偉表示，市場對川普延後對等關稅的政策反應正向，同時出現止跌回穩的跡象，後續還是有可能再度出現回檔。隨著美國經濟陷入衰退的機率上升，建議除了美股之外，亦可多關注全球其他區域。