關稅戰引發通膨再起擔憂、市場傳出中國可能減持美債，美國十年期公債殖利率上周大漲49.5%，收在4.49%，本周買盤回流債市，帶動美債殖利率回落，法人認為，投資級公司債可適度做為股市風暴中的保護傘，建議納入配置。

國泰投資級公司債經理人李育齡指出，雖然關稅遞延，但市場不確定性相當高，股價坐雲霄飛車的形況仍有可能發生，配置債券ETF能提高風險分散性，投資級公司債ETF與公債相比，具有較優的配息表現，且違約率和風險都比非投等債低。國泰投資級公司債嚴選信評高的高息率債券，產業分散，以通訊、能源、工業為主，有助債息再升級，並降低單一產業風險，搭配季配息機制。

短線而言，美國3月CPI與PPI低於預期，但4月開徵的關稅仍未反映對經濟的影響，而中國針對美國產品進口關稅已上調至125%，中國商品占美國進口比重達10%，勢必推升美國物價，假設關稅戰遲遲無法和談收場，預期2025年美國物價恐逐步上升至4%，儘管股債都在低點，仍建議投資人分散均衡配置，部分資金可進債市，打造避險部位。

富邦投信表示，近期債市波動大，公債殖利率先下後上，風險性債券同步承壓，建議長期投資部位以投資等級債作為核心配置；預期受惠公司財務基本面保持韌性，近期伴隨規避風險情緒利差有所擴大，投資價值浮現，美投資等級債維持中性偏多看法。

法人指出，近期公司債信用利差彈升，但原因來自於公債殖利率的下修而非企業財務的惡化，雖股市劇烈修正，但過去幾年企業債務擴張幅度有限，財務體質健全，違約風險相較低。

鑒於川普關稅政策影響廣泛，債市反映經濟前景不確定性，建議投資人此時應優先布局投資等級債，為資產做下檔保護。