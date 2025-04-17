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中國信託投信 金鑽雙獎肯定

經濟日報／ 賴俊明

中國信託投信旗下ETF「中信中國高股息（00882）」榮獲第28屆傑出基金金鑽獎-ETF基金獎；此外，中國信託投信憑藉將ESG理念融入日常營運，透過金融教育、公益活動與企業營運實踐永續理念，獲頒「永續公益獎」。

中國信託投信總經理陳正華表示，全球ESG浪潮持續推動企業永續經營策略，中國信託投信秉持母公司中國信託金控的永續方針，聚焦金融教育和永續公益，透過多元管道落實普惠金融，為台灣社會帶來正面影響。此次金鑽獎首度設立「永續公益獎」，中國信託投信成為首屆得主，更加堅定在 ESG領域的長期承諾。將持續發揮資產管理業者的影響力，開發符合市場趨勢與投資人需求的理財商品，推動普惠金融與ESG理念，為國內金融教育與環境永續貢獻心力。

此次獲頒ETF基金獎的中信中國高股息（00882），自2021年1月27日成立已逾4年，為目前規模最大、受益人數最多，也是唯一的陸股高股息ETF 。陳正華表示，中國信託投信深知投資人對高股息ETF的需求，重視風險分散對投資人的重要性，因此布建產品線，旗下已有台股、日股、陸股，以及布局全球及亞太的高股息ETF，是高股息ETF布局最完整的投信，提供多元選擇。

推廣金融教育方面，中國信託投信深知普及投資理財知識的價值，透過投資論壇、直播節目及虛擬網紅等創新形式推廣理財新知。其中，業界唯一的塊狀直播節目「週二Fund愛講」，以淺顯易懂的方式解讀市場趨勢及分享投資理財觀念。

永續公益方面，中國信託投信將ESG理念融入日常營運，連三年舉辦「挑戰52件愛地球的事」內部活動，實際投入海洋保育，展現對環境永續的承諾。

ETF 中國信託 高股息

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