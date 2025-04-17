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台新高股息平衡基金 理柏常勝軍

經濟日報／ 賴俊明

台新高股息平衡基金2025理柏台灣基金獎大豐收，同時榮獲「新台幣靈活混合型」3年期／5年期／10年期獎項肯定，自2014年以來，陸續獲得金鑽獎、Smart智富台灣基金獎、理柏台灣基金獎等國內三大基金獎肯定，堪為基金獎常勝軍。

展望台股後市，台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，在川普關稅政策反覆下，台股短線波動度增加，操作上可聚焦在高股息平衡基金，以提升下檔支撐力以及降低波動度，發揮「進可攻退可守」的效益。

台新高股息平衡基金獲獎無數，在理柏台灣基金獎方面，除了這屆同時榮獲「新台幣靈活混合型」3年期／5年期／10年期獎項肯定外，2014年及2016年皆獲「新台幣平衡混合型」3年期／5年期獎，2017年獲「新台幣平衡混合型」5年期／10年期獎，2019年獲「新台幣平衡混合型」10年期獎，2024年獲「新台幣靈活混合型」3年期獎。

在金鑽獎部分，2014年獲「國內平衡型一般型股票」3年期／5年期獎，2015年入圍「國內債券股票平衡型基金一般型股票」5年期獎，2016年獲「國內債券股票平衡型基金一般型股票」5年期獎；2017年入圍「國內債券股票平衡型基金一般型股票」5年期／10年期獎；2025年獲「國內基金獎-債券股票平衡型基金-一般型股票」3年期最佳獎項。

劉宇衡表示，在台股大幅波動的投資環境中，報酬率平穩的高股息平衡型基金容易被市場忽視，而身為高股息平衡基金經理人，不僅需追求績效的成長，亦期望同時要做到基金波動穩健，台新高股息平衡基金長期以來一直以追求績效波動穩健為期雙目標。

劉宇衡指出，台灣目前的強項在半導體及AI發展上必須強化，也就是在產業鏈尖端提高附加價值，故投資布局上，將以目前尚未受到對等關稅直接衝擊之產業如半導體IC設計、OSAT，內需為主的資訊服務、文創等核心，並開始追蹤受關稅衝擊較不嚴重的中國內循環受惠股。

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