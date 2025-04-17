今年4月以來的股債市場波動劇烈，波動小且兼具固定收益的電力等基礎建設類股相對抗跌，反攻時也有表現，法人表示，可留意這類基金帶來的穩定收益，在美國未來積極發展電力與基礎建設投資之下，不失為值得今年投資標的。

Bloomberg統計，今年以來不僅科技為主的那斯達克跌幅高達13%，標普500指數也下跌逾8%，不過，防禦力佳的公用事業類股則逆勢守住正報酬近2%；若觀察政策反覆影響最劇的這一個月，股價瞬間大跌、再大幅反彈，標普500及那斯達克指數跌幅仍達3%至4%；公用事業股則持續展現防護力，上漲近1%；過去一周跌深反彈期，公用事業股更與標普500及那斯達克指數同步展現反攻力道，漲幅都接近4%。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映指出，關稅海嘯使得各類金融資產呈現去風險化走勢，股價大幅震盪，但公用事業產業受到美國關稅政策影響小，股價報酬波動率低於其他類股，林志映說明，受市場風險情緒惡化影響，投資人擔憂停滯性通膨的機會增加，市場出現資金變現壓力，公用事業展現防禦特性，同時相對其他類股提供較佳報酬表現，在市況動盪中重獲投資人青睞。

新光美國電力基建ETF（009805）經理人劉恆誌表示，根據美國勞工統計局統計，美國從1980年以來，電價累積漲幅高達237.7%，升幅已超越汽油，對照美國電力及基建相關企業資本支出更逐年增加。

依據Edison Electric Institute資料，美國電力企業2014年資本支出還不到1,400億元，2024年更成長到1,864億元，預估2025年將突破2,000億門檻達到2,027億元。美國電力指數近五年累積報酬率達16.9%，贏過全球電力指數的6.6%，也打敗歐洲、日本等其他市場電力指數；另外，美國電力指數從2020到2024年底共五年期間，同樣維持年年正報酬表現。