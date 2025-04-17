景順投信7基金 10金入袋

2025年LSEG理柏台灣基金獎揭曉，景順投信旗下7檔基金脫穎而出，勇奪10項大獎，成績耀眼，綜觀獲獎7檔基金，橫跨股、債兩大領域，得獎的股票基金從單一國家、區域到產業，債券基金涵蓋非投資等級與投資等級債券市場，見證景順投資研究團隊的眼光與堅強全方位資產管理實力。

回顧過去一年起伏不定的金融市場，景順投信旗下基金得以脫穎而出，主要是憑藉經驗豐富的全球投資團隊。景順集團擁有專門的投資團隊與環球研究資源，提供投資人廣泛的資產類別及投資風格，今年獲獎的基金中，景順環球股票收益基金連續兩年獲LSEG理柏台灣基金獎肯定，該基金由亨利環球股票團隊管理，是一檔專注於股息及資本增值的環球核心基金。

景順投信表示，川普新政帶來不確定性，因此投資更需要「有成長、有股息、買低估」。景順環球股票收益基金尋找兼顧股息與成長的好股票，根據研究顯示，股息成長的公司，通常具有穩健的財務狀況和高進入壁壘，長期表現相對優異。除了股息與成長，經理人也同時關注公司的內在價值，在股價被低估時入手，以期達到長期超越市場的表現，適合喜歡股息也追適當成長的投資人。

對於更保守的投資人來說，這次獲得10年期環球企業債券美元獎項肯定的景順環球高評級企業債券基金，聚焦全球優質發債企業，不拘泥於債息收入，採主題式選債追求超額報酬，投資組合有八成以上投資等級債券配置，其餘用於挑選明日之星與次順位債券，增加報酬機會，並依據各經濟體信貸周期全球配置，降低美國偏誤風險。

景順投信表示，一般而言，投資等級債券與其他資產，尤其是風險資產的相關性較低，除了具備分散投資人投資組合中的風險優勢外，低違約率與具吸引力的殖利率，可作為當前市場可攻可守的防禦性資產。