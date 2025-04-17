印度股錢景亮 長線可期

美國總統川普4月2日宣布關稅政策後，全球主要股市大震盪，統計全球主要股市表現，僅印度股市維持正報酬。法人表示，川普關稅政策襲擊全球，對等關稅對印度影響有限，加上印度經濟成長潛力大，長線可期。

群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎指出，根據摩根大通研究預估，印度的對等關稅金額僅占GDP約0.5%，在亞洲主要國家中影響程度最低；美國從印度進口的金額與比重僅略高於巴西與英國，從美國進口自印度的規模或品項觀察，印度均非川普政府貿易制裁主要針對國家，對經濟的衝擊相對有限。

除了今年兩次降息外，印度央行自去年底便已開始積極向市場挹注流動性，這也是近期印度股市相對有撐的主因之一。展望後市，印度市場歷經短線修正目前本益比已來到合理水準，在寬鬆政策加倍力挺下，印度股市未來可期，短線回檔是不錯的進場點。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，川普關稅延期徵收後，投資人的擔憂略減，印度股市加入全球股市反彈行列，今年以來跌幅有所收斂，市場預期印度經濟與企業獲利將回到正軌，由於印度股市從去年第4季開始走弱，研判會領先其他市場，有較顯著的漲幅動能。

林庭樟分析，美中兩國貿易戰持續開打，多家國際大廠皆相繼規劃將工廠移置印度，也就是說，印度將持續吸引外資進駐，增加就業機會外，更能刺激經濟動能，印度可望成為關稅戰中的最大贏家。印度基本面依舊亮眼，距離前波高點還有段距離，建議投資人可逢低或定期定額布局印度基金。