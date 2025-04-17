路博邁NB策略收益基金 理柏美元債券大滿貫

受美國關稅風波影響，投資市場陷入前所未有的動盪，在此環境下，固定收益投資成為資金尋求收益與降波動風險的避風港。榮獲理柏台灣基金獎的「NB策略收益基金」，憑藉多元的投資策略和穩健的操作表現脫穎而出，今年連續第二年獲得理柏基金大獎肯定。

在全球市場劇烈震盪中，優質的固定收益基金再度受投資人的青睞。根據最新公布的理柏台灣基金，路博邁NB策略收益基金榮獲理柏台灣基金獎美元債券類別的3年期、5年期、10年期大獎。

路博邁投信總經理黃忠雄表示：「該基金去年才引進台灣市場，短短時間能夠連續第二年獲得理柏大獎，表示對該基金以及操作團隊的肯定。未來，路博邁團隊將持續努力，在全球現今異常波動的市場環境下，提供投資人降風險，追收益的優質債券投資選擇。」

NB策略收益基金的操作策略最大特色，就在於多元、靈活、彈性。該基金可投資的債券券種高達10多項，包括證券化商品如機構MBS、資產抵押債券（ABS）、商業抵押債券（CMBS）、非投資級債、投資級債、美國公債、新興債、CLO、貸款相關債券、通膨連結債、和市政債。

路博邁投信副總裁戴君玫指出，基金操作跳脫追隨基準指標，得以靈活配置。目前基金有五成部位配置於機構MBS的證券化商品，主要是因為MBS券種的評等與美國政府公債相當，但又具有折價上漲及高票息的投資機會。