快訊

美中貿易戰誰輸？克魯曼：川普將吞敗 4點駁「孤立中國」說法

檢方偵辦罷免團體 藍白批司法天秤嚴重傾斜

路博邁NB策略收益基金 理柏美元債券大滿貫

經濟日報／ 黃英傑

受美國關稅風波影響，投資市場陷入前所未有的動盪，在此環境下，固定收益投資成為資金尋求收益與降波動風險的避風港。榮獲理柏台灣基金獎的「NB策略收益基金」，憑藉多元的投資策略和穩健的操作表現脫穎而出，今年連續第二年獲得理柏基金大獎肯定。

在全球市場劇烈震盪中，優質的固定收益基金再度受投資人的青睞。根據最新公布的理柏台灣基金，路博邁NB策略收益基金榮獲理柏台灣基金獎美元債券類別的3年期、5年期、10年期大獎。

路博邁投信總經理黃忠雄表示：「該基金去年才引進台灣市場，短短時間能夠連續第二年獲得理柏大獎，表示對該基金以及操作團隊的肯定。未來，路博邁團隊將持續努力，在全球現今異常波動的市場環境下，提供投資人降風險，追收益的優質債券投資選擇。」

NB策略收益基金的操作策略最大特色，就在於多元、靈活、彈性。該基金可投資的債券券種高達10多項，包括證券化商品如機構MBS、資產抵押債券（ABS）、商業抵押債券（CMBS）、非投資級債、投資級債、美國公債、新興債、CLO、貸款相關債券、通膨連結債、和市政債。

路博邁投信副總裁戴君玫指出，基金操作跳脫追隨基準指標，得以靈活配置。目前基金有五成部位配置於機構MBS的證券化商品，主要是因為MBS券種的評等與美國政府公債相當，但又具有折價上漲及高票息的投資機會。

債券 美國公債

延伸閱讀

M&G新興市場債券基金 連續勇奪理柏基金獎

00961抗震突圍…今年僅跌4.6％比債券還穩！高股息ETF黑馬浮出水面

美國長債該賣嗎？雨果：買進若是想避險…目前看起來是失效的

債券 ETF 受益人寫今年新低 跌破200萬人

相關新聞

基金特蒐／日股基金 韌性亮眼

受川普關稅政策影響，全球股市劇烈震盪，日股也難以倖免，惟日股仍吸引全球資金的目光，因企業有顯著性的改革，在過去十年間，公...

富邦投信雙金喜 基金獎大豐收

富邦投信今年基金獎獲獎大豐收，昨（16）日再獲頒2025 LSEG理柏台灣基金獎兩項大獎肯定，累計今年富邦投信已榮獲9座...

復華投信 股債雙喜

復華投信股債投研團隊2025年持續繳出亮眼成績單，旗下的「復華已開發國家300股票指數基金、復華全球債券組合基金」於此屆...

新加坡大華全球資源基金 獲10年期大獎

母公司為新加坡大華資產管理公司（UOBAM）的大華銀投信（UOBAM Taiwan）深耕台灣近30年，為台灣引進多檔具有...

富蘭克林深耕美股 美國中小型股票金喜

理柏台灣基金獎揭曉得獎名單，美股基金專家富蘭克林再獲金獎肯定，旗下總代理的「美盛銳思美國小型公司機會基金」連續3年在「美...

凱基台商天下基金 理柏四連霸

在全球市場波動與政經不確定性加劇的情勢下，凱基投信旗下-凱基台商天下基金憑藉穩健的投資策略與卓越表現，再度榮獲2025 ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。