錢進高股息商品 三策略

全球主要國家間關稅稅率出現急遽堆高，牽動上市櫃公司營運乃至股息表現。投信法人建議投資人此時布局高息股應抱持三大策略，首重內需與防禦型高股息標的，其次是透過高股息ETF分散投資降風險，第三是逢低分批布局高股息ETF。

根據集保最新股權分散統計顯示，統計至11日，儘管上周台股歷經驚濤駭浪，台股ETF受益人數仍周增13萬人，逼近1,100萬人大關，續創歷史新高，今年以來增幅達8%，顯示「拉回就買」觀念深植投資人腦海。

FT臺灣永續高息ETF（00961）經理人江明鴻指出，全球關稅政策不確定性將對台股產生影響，關稅對台灣高股息企業影響不盡相同，內需型產業如金融、電信受影響較小，配息穩定性高；出口型企業尤其半導體產業，可能因關稅壓縮利潤影響配息能力。