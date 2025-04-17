快訊

美中貿易戰誰輸？克魯曼：川普將吞敗 4點駁「孤立中國」說法

檢方偵辦罷免團體 藍白批司法天秤嚴重傾斜

錢進高股息商品 三策略

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

全球主要國家間關稅稅率出現急遽堆高，牽動上市櫃公司營運乃至股息表現。投信法人建議投資人此時布局高息股應抱持三大策略，首重內需與防禦型高股息標的，其次是透過高股息ETF分散投資降風險，第三是逢低分批布局高股息ETF。

根據集保最新股權分散統計顯示，統計至11日，儘管上周台股歷經驚濤駭浪，台股ETF受益人數仍周增13萬人，逼近1,100萬人大關，續創歷史新高，今年以來增幅達8%，顯示「拉回就買」觀念深植投資人腦海。

FT臺灣永續高息ETF（00961）經理人江明鴻指出，全球關稅政策不確定性將對台股產生影響，關稅對台灣高股息企業影響不盡相同，內需型產業如金融、電信受影響較小，配息穩定性高；出口型企業尤其半導體產業，可能因關稅壓縮利潤影響配息能力。

延伸閱讀

關稅增至245% 陸商務部批：美將關稅武器化到毫無理性

關稅戰波及特斯拉！知情人曝對陸關稅上調 拖累Cybercab、Semi生產計畫

台股下挫 新台幣小貶連2黑收32.52元

00961抗震突圍…今年僅跌4.6％比債券還穩！高股息ETF黑馬浮出水面

相關新聞

基金特蒐／日股基金 韌性亮眼

受川普關稅政策影響，全球股市劇烈震盪，日股也難以倖免，惟日股仍吸引全球資金的目光，因企業有顯著性的改革，在過去十年間，公...

富邦投信雙金喜 基金獎大豐收

富邦投信今年基金獎獲獎大豐收，昨（16）日再獲頒2025 LSEG理柏台灣基金獎兩項大獎肯定，累計今年富邦投信已榮獲9座...

復華投信 股債雙喜

復華投信股債投研團隊2025年持續繳出亮眼成績單，旗下的「復華已開發國家300股票指數基金、復華全球債券組合基金」於此屆...

新加坡大華全球資源基金 獲10年期大獎

母公司為新加坡大華資產管理公司（UOBAM）的大華銀投信（UOBAM Taiwan）深耕台灣近30年，為台灣引進多檔具有...

富蘭克林深耕美股 美國中小型股票金喜

理柏台灣基金獎揭曉得獎名單，美股基金專家富蘭克林再獲金獎肯定，旗下總代理的「美盛銳思美國小型公司機會基金」連續3年在「美...

凱基台商天下基金 理柏四連霸

在全球市場波動與政經不確定性加劇的情勢下，凱基投信旗下-凱基台商天下基金憑藉穩健的投資策略與卓越表現，再度榮獲2025 ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。