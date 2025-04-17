基富通三好策略 應對動盪市場

美中貿易戰演變成全球關稅大戰，造成近來全球股市大幅動盪不安，面對市場的高度不確定性，國內最大基金平台-基富通建議，參考榮獲三大基金獎的常勝基金，再透過定期定額搭配低檔自動加碼，及合法可靠的投資管道，藉由好基金、好方法與好平台的「三好」策略，在市場波動中，自然可放大紀律理財的成效。

隨著全球政經局勢的不確定性加深，投資挑戰難度加大，該如何調整布局、穩健應對，是投資人普遍最想知道的答案。對此，基富通總經理王浩宇表示，近期陸續公布的「LSEG理柏台灣基金獎」、「傑出基金金鑽獎」與「晨星台灣基金獎」得獎基金，都是由獨立專業評審團隊依照嚴格的評比條件，從上千檔境內、外基金中層層挑選而出，可作為動盪環境下的指引明燈。

尤其許多得獎基金成立至今都超過20、30年以上，歷經過多次重大利空事件與景氣循環的反覆考驗，不僅長期回報穩健，還具備較佳的風險控管能力，為市場上的常勝軍。無論新手或老手、小資族或高資產人士、菜籃族、退休人士、無暇研究或追蹤市場最新資訊的人，相信都能從中找到合適的投資標的。

為了讓投資人一次掌握這些常勝基金，基富通平台特別規劃「榮耀基金」專輯，統合整理今年度三大基金獎的得獎基金，並鼓勵民眾透過「定期定額」的簡單方法紀律投資理財，若行有餘力，再搭配「低檔自動加碼」的功能，能避免受到市場情緒干擾而陷入追高殺低的人性弱點，進而放大長期投資的成效。

除了有好標的、好方法，面對現今詐騙資訊滿天飛的情況，王浩宇強調，更重要的是要慎選合法、可靠、透明度高的投資管道，別讓辛苦一輩子的成果化為烏有。基富通是由台灣集中保管結算所、證券櫃檯買賣中心與國內外30多家基金公司共同出資成立，獨特的股東結構讓投資人在人生理財的路上更加安心。

王浩宇表示，基富通一直以來積極響應金管會的普惠金融政策，於官網、APP上皆提供免費豐富的基金市場資訊，及開放全平台單筆、定期定額通通0手續費優惠，還有低經理費率的退休專案基金，以多元、友善、便利與低成本的服務，協助更多民眾及早開始、長期紀律打理個人財富。