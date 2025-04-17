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主動債券投資巨擘 聯博實至名歸

經濟日報／ 康堃皇
聯博國際醫療基金獲得理柏基金獎肯定，聯博投信股票資深投資策略師蘇智蘋（右）代表領獎。吳榮邦／攝影
聯博國際醫療基金獲得理柏基金獎肯定，聯博投信股票資深投資策略師蘇智蘋（右）代表領獎。吳榮邦／攝影

《亞洲資產管理雜誌》（Asia Asset Management）日前公布「Best of the Best Awards」得獎名單，聯博投信榮獲「台灣最佳債券管理公司」、「台灣最佳數位行銷資產管理公司」等獎項，展現其深耕市場與長期績效的穩健實力。更值得一提的是，聯博已連續15年獲得台灣最佳境外基金公司、最佳零售基金公司、台灣最佳金融創新資產管理公司以及年度最佳CEO等多項殊榮，再次證明聯博主動債券投資巨擘的地位。

儘管近年市場受通膨、地緣政治等多重因素干擾，聯博憑藉穩健的投研基礎與創新實力，在變動的市場中為台灣投資人帶來完整的解決方案。聯博投信董事長翁振國表示：「連續15年獲得亞洲資產管理雜誌的肯定，是對我們全球投研能量與在地化服務融合的最好註解。我們將持續尋找機會，為投資人提供更完善的資產配置建議與長期投資策略。」

聯博擁有逾50年主動債券管理經驗，旗下數檔核心債券產品深受市場肯定。包括成立逾30年的聯博－美國收益基金，為全台規模最大的債券基金，採「槓鈴策略」同時布局投資級與非投資等級債券，並靈活配置美國公債作為風險避險工具，創造收益與波動平衡。

此外，聯博-全球非投資等級債券基金亦是台灣境內最大之同類型基金，布局涵蓋美國、歐洲及新興市場共約60個國家、逾1,400檔債券，透過多元與動態配置策略，不僅追求較高收益，也協助投資人分散風險。

聯博的全球債券投資團隊由262名專家組成，結合AI科技與機器學習，提升投資效率。虛擬助理「Abbie」和數位化信用研究資料庫PRISM等工具，導入集團20年以上龐大的數據資料庫，讓聯博在債券配置上始終保持領先。

「人工智慧＋投資經驗」的完美結合已成為聯博在國際資產管理舞台上屢屢獲獎的關鍵，不僅有效率的建構投資組合，還可協助偵測人為錯誤、提升投資流程安全，在複雜市場中做出更精準的投資判斷。

今年聯博在2025年台灣理柏基金大獎中亦表現不俗，旗下聯博－國際醫療基金已是連續第二年同時獲得5年期與10年期獎項肯定，展現長期投資實力與持續性的表現。面對全球醫療產業轉型與創新浪潮，該基金緊抓趨勢、精選投資標的，因此能脫穎而出。

債券 美國公債

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