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統一投信台股主動投資 實力鍍金

經濟日報／ 黃英傑
統一奔騰基金經理人、擬任00981A基金經理人陳釧瑤（左）獲理柏、金鑽獎肯定。統一投信／提供
統一奔騰基金經理人、擬任00981A基金經理人陳釧瑤（左）獲理柏、金鑽獎肯定。統一投信／提供

今年度各大基金獎頒獎接近尾聲，以主動式投資聞名的統一投信，在金鑽獎、晨星、理柏基金獎，皆獲得優異成績，尤其是該公司最擅長的台股類別。截至4月16日，統一投信歷年累積獲獎高達135座，其中團隊獎共有23座，台股基金獎更達到55座。統一投信將於5月7至9日募集「統一台股增長主動式ETF（00981A）」，利用投研團隊在台股主動投資領域的實力，協助投資人在台股波動中追求財富成長。

細數今年統一投信的台股基金成績單，首先是晨星基金獎，統一台灣動力基金從數百檔基金中脫穎而出，抱走該基金獎的唯一一座台灣股票型基金獎。旗艦基金統一奔騰基金，更是同時獲頒理柏基金獎的資訊科技股票3年期大獎，和金鑽獎「國內股票型-科技類股基金」的榮耀。統一奔騰基金的經理人陳釧瑤，投研資歷超過17年，也將負責統一台股增長主動式ETF（00981A）的操盤。

00981A將瞄準具長期增長潛力的優質標的，掌握台股成長契機。統一投信台股團隊的主動式投資實力深獲專家及投資人肯定，也是業界老牌基金公司，歷經數次台股多空變化及國際市場重大事件。統一投信深耕台股市場逾30年，並長期致力培養及建構完整的專業研究團隊，目前團隊成員的平均研究資歷超過14年。透過對總經及產業的深入研究，和每年實地拜訪上市櫃公司逾7,000人次，主動挖掘投資機會，統一投信將發揮主動選股專長，為投資人締造超額報酬機會。

統一台股增長主動式ETF（00981A）預計5月27日掛牌上市，每股發行價10元。這檔基金的三大特色，分別為成就大、市值大和機會大。00981A投資策略聚焦具備創新科技優勢的台股大型股，將評估企業營運基本面和獲利成長潛力，從台股市值前300大企業中精選高競爭力的個股。同時，隨著總經及政治局勢動向、產業科技進展等方面，00981A的投研團隊將靈活調整投資組合，主動應對市場變動。

受到川普施政風格影響，美國政策從今年開始充滿較大不確定性，對等關稅政策更將重畫世界貿易版圖。統一投信投研團隊具備扎實的分析能力及龐大的研究能量，可以對最新的全球貿易局勢抽絲剝繭，並洞悉潛藏的投資機會，為投資人主動迎擊、追求長期資產成長。

台股 統一投信

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