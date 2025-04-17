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保德信投信扎根REITs 贏得雙獎殊榮

經濟日報／ 康堃皇

隨著全球主要央行持續降息，不動產作為高槓桿行業，不論從開發建造端，或是租賃、購買需求端，都將大幅受惠於寬鬆的金融市場，保德信旗下PGIM全球精選不動產證券基金、PGIM保德信全球資源基金，操盤團隊整合在地視野與全球資源，分別榮獲2025 LSEG理柏台灣基金獎「環球房地產股票5年期」、「主題股票-天然資源3年期」大獎殊榮。

即使面對波動環境，由於REITs營業收入成長具備抗景氣循環特性，根據歷史數據，REITs的同店淨營業收入年增率長期維持在3.4%左右，並在過去3次經濟衰退後經歷相對較短的下滑期，受惠於不動產收入相對穩定的特性，REITs股價與大盤的連動度較低，是投資人在面對市場波動時，多元化投資組合配置的利器，也讓PGIM全球精選不動產證券基金脫穎而出。

此外，美國雲端四巨頭微軟、Google、Meta、亞馬遜持續擴大AI及雲端服務的投資金額，無疑將大幅提升對於資料中心的需求，PGIM全球精選不動產證券基金搭上產業趨勢，從最新數據觀察，資料中心每季的新租賃規模自2023年第二季開始出現爆發式成長，預期在AI軍備競賽延燒之下，資料中心REITs將持續受惠。

PGIM不動產成立逾50年，至今為全球第三大不動產投資管理公司，不動產管理規模超過2,000億美元，研究團隊遍及全球35座城市，對全球不動產市場有相當深入的了解與獨家見解，PGIM全球精選不動產證券基金以「3V策略」：Visionary前瞻視野具全球領先地位、Variety多元布局掌握不動產投資、Valuation價值導向精選不動產標的，掌握全球不動產大趨勢。

此外，PGIM全球精選不動產證券基金布局REITs種類多元且遍布全球，透過分散投資並靈活操作，有效降低投資組合風險，掌握全球不動產商機，並輔以價值型投資法，提供收益和資產增值機會。

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