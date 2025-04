群益投信 AAM奪三大獎

群益投信屢獲基金大獎認可,繼日前在傑出基金金鑽獎中奪下首屆「永續創新獎」後,再度囊括國際知名財經媒體-亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management,AAM)的Best of the Best Awards基金獎3項大獎,包括四度蟬聯台灣最佳數位財富管理公司大獎、連兩年衛冕台灣最佳零售基金公司大獎,更首度榮獲最佳ESG應用獎桂冠,成績斐然。值得注意的是,群益投信是台灣第一家,也是目前唯一一家獲得AAM台灣最佳數位財富管理公司的資產管理機構,彰顯群益投信在資產管理、產品創新以及永續投資的專業能力備受國際專業評鑑機構肯定。

群益投信董事長賴政昇表示,隨著經濟與環境變化,ESG永續發展已是全球共同追求的目標,同時科技進步也驅動金融數位化,加上國人理財意識提升,投資人結構年輕化,投資需求更為多元。因此,Digital investing數位理財服務升級、New products洞悉市場需求研發新產品、Accelerate ESG goals加速永續投資腳步追求共好,是現今資產管理機構必備的企業DNA。

賴政昇指出,在數位理財服務升級方面,群益投信特別開發擁有逢高停利與逢低加碼機制的升級版定期定額服務「群益日日扣」、運用大數據分析的智能投資系統「群益金智動」,以及具備單筆申購和定期定額、資產配置等多重投資模式的「群益母子基金」,是業界唯一完整提供三大旗艦級投資機制的資產管理公司,持續優化投資人理財便利性與投資體驗。與此同時,群益投信產品研發腳步也不停歇,積極發行各式投資風格的主、被動式產品,以滿足投資人不同階段的理財目標。

在ESG永續投資方面,群益投信善用資產管理專業來發揮正向影響力,包括投入資源建立專業ESG量化評等分析模型,並發行台灣第一檔聚焦台股低碳龍頭企業的低碳市值型ETF–群益台ESG低碳50(00923),還發行首檔月配型ESG債券ETF–群益ESG投等債20+(00937B)。00923、00937B一上市便獲得廣大投資人的認可,使得群益投信成為台灣ESG基金發行規模前二大的基金公司。值得一提的是,截至2025年3月,00937B規模近2,622.5億元,是全球規模最大的ESG債券ETF,創下台灣債券ETF產品新里程碑。

賴政昇表示,從00923、00937B的經驗中展現出ESG永續投資的影響力,群益投信將秉持ESG投資專業,以滿足投資大眾的需求與期待。