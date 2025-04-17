四大基金獎揭曉 描繪台灣市場新趨勢

當全球金融市場動盪不安、經濟不確定性升高，2025年的基金獎季更顯得異常熱鬧——「商周Smart智富台灣基金獎」、「2025年晨星分析師優選基金獎」、「第28屆傑出基金金鑽獎」與「理柏台灣基金獎」四大獎項陸續公布，不僅肯定優秀的投資策略與團隊，也為投資人描繪出當前市場的投資輪廓與未來布局趨勢。

主動型基金

逆勢突圍韌性強

Smart智富台灣基金獎：2024年在地緣政治、通膨壓力與央行政策轉向的多重夾擊下，主動型基金卻逆勢交出成績單。在「商周Smart智富台灣基金獎」中，共有超過4,300檔主動式基金參賽，最終獲獎率僅0.49%，競爭可謂白熱化。在獲獎基金中，台股與科技基金表現尤其搶眼。統一大中華中小基金在大中華股票型組別中繳出44.09%的年度台幣報酬率，而富邦富邦基金則在台灣股票型基金中拿下38.96%的佳績。

值得注意的是，ESG投資理念逐漸成為主流。再生能源、醫療創新、科技發展等主題基金受到市場青睞，也促使評審團新增「目標日期基金獎」等創新類別，以回應投資市場的多樣化需求。國泰泰享退2049目標日期組合基金即以20.9%的報酬率成為該獎項首屆得主。

ETF則在這屆商周基金獎中展現氣勢， 281檔產品競逐僅頒出4個大獎，元大與富邦投信各奪兩項，成為最大贏家。值得一提的是，ETF業者紛紛調降管理與保管費，展現對投資人友善的經營策略。

摘星指標

以投資人為核心

晨星優選獎：不同於著重過去績效的獎項，晨星「分析師優選基金獎」更聚焦基金團隊的投資哲學與執行力。今年四大獲獎基金-施羅德亞洲收益股票基金、統一台灣動力基金、資本集團新經濟基金與全球機會非投資等級債券基金，橫跨亞洲、台灣、全球股票與債券市場。

晨星表示，這些基金皆秉持以投資人為核心、長期穩健管理為特點，為市場樹立高標準的投資典範。晨星也將「最佳基金公司獎」頒給貝萊德，肯定其產品多元性與長期績效。

永續創新

參賽數量創新高

金鑽獎：由台北金融研究發展基金會主辦的「第28屆傑出基金金鑽獎」，則更強調永續發展與金融責任。今年參賽數量創新高，涵蓋218檔國內基金、204檔ETF與1,357檔海外基金，共計35檔基金脫穎而出。

首次設立的「永續創新獎」與「永續公益獎」吸引11家投信共襄盛舉，得獎事蹟包括捐贈巡迴醫療車、推動地方創生、舉辦志工日等，將基金從資產配置工具延伸為社會改變的推手。金管會主委彭金隆亦在頒獎典禮指出，台灣基金產業總規模已達13.5兆元，未來在政策支持下仍具極大成長潛力。

儘管去年主動型基金整體績效略遜大盤，主因仍為台積電獨漲，主動基金受限於單一持股上限難以完全對齊指數表現，但仍有不少主動基金靠專業操作脫穎而出，顯示基金經理人策略與選股力依然重要。

穩健回報

長期績效勝出

理柏基金獎：邁入第17屆的「理柏台灣基金獎」則是以「穩定回報」為評選依據，評選期間涵蓋3年、5年與10年期，共頒發109個獎項，並涵蓋79檔基金與41家資產管理公司。

與其他獎項不同，理柏獎不以短期績效為標準，而是聚焦風險調整後的穩定成長。值得一提的是，今年有5檔基金於同一類別中拿下三期全壘打，包括台新高股息平衡基金、安本前緣市場債券基金、景順歐洲企業基金、瑞士隆奧亞洲價值債券基金、路博邁策略收益基金等。

截至2024年底，台灣可銷售基金已達2,028檔，顯示投資人選擇多樣、競爭激烈，而理柏獎的評選更為長線投資人提供可靠的績效參考。

台北金融研究發展基金會董事長周吳添指出，未來台灣基金產業在ESG、退休理財、全球配置與風險控管等面向仍有諸多發展空間，而基金獎正扮演著推動產業進化的催化劑。對投資人而言，這些獎項名單不只是投資績效的背書，更是一種「信任的認證」，協助在變動的市場中找尋穩定成長的方向。